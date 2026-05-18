Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

Prêté cette saison au RFC Liège par le RWDM, Frédéric Soelle Soelle ne restera pas en Challenger Pro League. Il devrait s'engager à Saint-Trond.

Frédéric Soelle Soelle (20 ans) a entamé la saison sous les couleurs du RWDM Brussels, mais après quelques minutes pour le club de Molenbeek, il a été prêté au FC Liège. D'abord réserviste, il s'y est progressivement adapté et a accumulé du temps de jeu, jusqu'à devenir assez important pour les Sang & Marine.

En fin de compte, Frédéric Soelle Soelle aura accumulé 24 apparitions pour les Sang & Marine, inscrivant 7 buts en Challenger Pro League. Un beau retour en forme pour l'attaquant formé au KV Malines qui avait vécu un drame en avril 2024 : il avait en effet été victime d'un très grave accident de la route, percutant frontalement un véhicule poids-lourd. D'abord dans un état critique, il s'en était sorti avec de multiples fractures. Il n'était revenu sur les terrains qu'en janvier 2025.

STVV négocie avec le RWDM pour Soelle Soelle

Sa belle saison en D1B n'est pas passée inaperçue. Alors que l'avenir du RWDM est incertain (le club devrait être racheté et éviter la culbute en divisions amateurs, après avoir été sauvé de la relégation par le verdict de l'autorité belge de la concurrence), Frédéric Soelle Soelle ne devrait quoi qu'il en soit pas rester au Stade Machtens.

🇸🇳🇧🇪 EXCL — Frédéric Soelle Soelle close to joining Sint-Truiden V.V.!



🔴⚫️ The Canaries are in advanced negotiations with R.W.D. Molenbeek to finalize the striker’s arrival on a permanent transfer. 🐣



✍️ A 4-year contract is waiting for Soelle Soelle at STVV. #transfer #JPL… pic.twitter.com/4BdYfpBDLJ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 18, 2026

Selon les informations de Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato belge, Saint-Trond serait en effet en négociations avancées avec le RWDM concernant un transfert de l'attaquant belgo-sénégalais (ex-international U19 belge). Frédéric Soelle Soelle devrait signer pour quatre saisons au Stayen, si les derniers détails sont réglés. On ignore combien paierait Saint-Trond ; Frédéric Soelle Soelle est évalué à 250.000 euros sur Transfermarkt.





Ce serait un retour en D1A par la grande porte pour l'ancien attaquant du KV Malines : sous les couleurs des Sang & Or, son club formateur, Frédéric Soelle Soelle avait joué 18 matchs, sans parvenir à trouver le chemin des filets.