Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

Comme chaque lundi, nous vous proposons notre équipe du week-end. Avec forcément une domination brugeoise dans le compartiment offensif.

Gardien

Matthieu Epolo a beau ne pas avoir été confronté à énormément de travail, si Genk n'a pas marqué malgré 2,04 buts attendus, c'est aussi grâce/à cause (biffez la mention inutile) du gardien du Standard, qui a notamment sorti l'arrêt du week-end en fin de match sur une frappe déviée de Joris Kayembe. Un geste aussi spectaculaire que précieux dans la course à la première place en Europe Playoffs.

Défense

Sur le côté droit, Thérence Koudou s'est imposé comme l'un des meilleurs hommes sur la pelouse lors du match entre Anderlecht et Malines. Un but et une activité jamais démentie sur son flanc pour confirmer son statut de bonne surprise de la saison.

Dans l'axe, un autre défenseur buteur : Loïc Mbe Soh. Le Parisien fait beaucoup de bien à Saint-Trond par son impact dans les duels, il fallait bien ça pour apporter du répondant à Wilfried Kanga. À ses côtés, un autre acteur de cette rencontre, dans le camp adverse : Leonardo Lopes. Recyclé comme défenseur, il s'y montre à son avantage, remportant quatre de ses cinq duels, sans se faire dribbler une seule fois.

Côté gauche, nous optons pour Henok Teklab, l'illustration du soulagement louvaniste après la première victoire lors de ces Europe Playoffs. L'ancien piston de l'Union a bien progressé sous les ordres de Felice Mazzù et a causé bien des problèmes à l'Antwerp. Son but ponctue une prestation pleine, avec beaucoup d'intensité sur son flanc.

Milieu de terrain

Jusqu'à son but, le seul de la rencontre, la prestation d'Arthur Piedfort pouvait être qualifiée de relativement franche, pour couper les angles devant sa défense. Mais sa lecture du jeu pour sentir l'espace en train de se créer et se présenter victorieusement face à Koné illustre les progrès du Diablotin ces derniers mois.



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A ses côtés, un autre joueur en pleine progression : Ibrahim Karamoko. À nouveau stabilisé dans l'entrejeu par Vincent Euvrard, il y brille par son impact dans les duels. Au four et au moulin face aux milieux de Genk, il gagne également en assurance balle au pied, laissant une meilleure impression que Marco Ilaimharitra.

Devant eux, il était tout bonnement impossible de passer à côté d'Hans Vanaken. Deux buts, un d'une frappe des 25 mètres en pleine lucarne, un autre en costaud sur corner, une intelligence de jeu toujours aussi rayonnante pour jouer en un temps entre les lignes.

Attaque

En plus de Vanaken, deux autres tourments de la défense de l'Union : Christos Tzolis et Carlos Forbs. Le premier cité a pourtant dû livrer de solides duels avec Kevin Mac Allister, qui l'aura bien contenu dans un premier temps. Mais le Grec a fini en force, quittant le Jan Breydelstadion avec un but et deux assists.

De son côté, Forbs a eu plus de latitude face à un Guilherme fatigué et un Ross Sykes moins mobile. Il ne s'est pas privé d'en profiter, ne cessant de provoquer et de dribbler le long de la touche, avec notamment ce ballon génial pour Siquet sur le but de Joaquin Seys. Et le dernier but de la soirée, pour entériner le score de forfait.

En pointe, nous optons pour Myron van Bredeorde, l'un des plus sérieux problèmes rencontrés par la défense anderlechtoise. Un but, un assist et une technique en mouvement qui a ringardisé plus d'un Mauve sur son passage.