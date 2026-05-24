Vincent Kompany entre dans l'histoire du Bayern Munich : "C'était presque une finale parfaite"

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Vincent Kompany entre dans l'histoire du Bayern Munich : "C'était presque une finale parfaite"

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Harry Kane a offert la Coupe d'Allemagne au Bayern Munich avec un triplé en finale contre Stuttgart (3-0). Vincent Kompany boucle sa deuxième saison en Allemagne avec trois trophées.

Le Bayern Munich a terminé sa saison en beauté. Après la Supercoupe d'Allemagne et la Bundesliga remportée plusieurs journées avant la fin du championnat, le club bavarois a décroché samedi soir la Coupe d'Allemagne à Berlin en dominant le VfB Stuttgart 3-0. Une finale parfaitement maîtrisée grâce à un immense Harry Kane, auteur d'un triplé.

Pour sa deuxième saison à Munich, Vincent Kompany a mené le Bayern vers un triplé national. L'ancien défenseur des Diables Rouges a réussi à imposer sa philosophie et à redonner une stabilité au club bavarois. Son équipe a dominé la Bundesliga pendant plusieurs mois et a réalisé un beau parcours européen. Le Bayern a été éliminé en demi-finale de Ligue des champions par le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Le PSG s'était imposé 5-4 à l'aller et avait décroché un partage 1-1 à l'Allianz Arena.

Vincent Kompany est très fier de son équipe

Kompany a savouré ce troisième trophée de la saison avec le Bayern. "C'est merveilleux. Nous avons affronté une très bonne équipe aujourd'hui et la première période était très équilibrée. Cette équipe parvient à élever son niveau de jeu. Nous avons été solides défensivement, c'était presque une finale parfaite", a expliqué l'entraîneur belge.

Le coach du Bayern a apprécié la manière dont son équipe a élevé son niveau après la pause. "À la mi-temps, nous avions le sentiment de pouvoir encore hausser notre niveau. Nous avons fait ce qu'il fallait pour gagner. Je suis fier des garçons", a ajouté Kompany, très satisfait de la prestation de ses joueurs.

Lire aussi… Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

Harry Kane a une nouvelle fois été décisif (comme toutes les semaines). Le buteur anglais, meilleur réalisateur du Bayern cette saison, a inscrit les trois buts de la finale.

Harry Kane était en feu

"C'était clairement l'une des plus belles soirées de ma carrière. J'étais incroyablement impatient de jouer cette finale. Beaucoup de joueurs m'avaient parlé de ce match et de l'ambiance autour de cette compétition avec le Bayern", a confié l'attaquant.

L'ancien joueur de Tottenham voulait marquer les esprits devant ses supporters. "Je voulais rendre l'équipe fière, je voulais rendre les supporters fiers. Et inscrire un triplé en finale... c'est un match très spécial et une sensation très particulière. J'en suis extrêmement fier", a poursuivi Kane. "La saison a été longue et difficile. La terminer de cette manière, c'est parfait", a-t-il lancé.

Pas de Kompany sur les plateaux de la Coupe du monde

Désormais, les joueurs du Bayern vont profiter de quelques jours de repos avant de rejoindre leurs sélections nationales pour préparer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Méxique. Kompany avait été approché par plusieurs médias pour être consultant durant le Mondial, mais l'ancien défenseur d'Anderlecht a réfusé les propositions. Il veut recharger les batteries en famille et profiter de la Coupe du monde depuis chez lui ou en vacance.

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