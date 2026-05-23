Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Bayern Munich a réalisé le doublé après avoir remporté la Coupe d'Allemagne grâce à sa victoire 3-0 contre le VFB Stuttgart. Les troupes de Vincent Kompany ont fait la différence en seconde mi-temps.

Malgré la déception de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face au PSG, le Bayern Munich avait bien une finale à disputer pour réaliser le doublé. Les Bavarois étaient en effet de la partie pour l'apothéose de la Coupe d'Allemagne à Berlin.

Pour ce dernier objectif de la fin de saison, Vincent Kompany a logiquement aligné ce qu'il avait de meilleur, optant notamment pour un quatuor Olise - Musiala - Diaz - Kane en pointe. En face, Deniz Undav était bien titulaire, contrairement à Bilal El Khannouss et Ameen Al Dakhil, toujours blessé. 

Comme attendu, le Bayern a pris la possession de balle à son avantage. Mais c'est bel et bien Stuttgart qui a dominé la première mi-temps : à la demi-heure, le VFB en était déjà à sept frappes (contre...une à son adversaire), dont trois obligeant Jonas Urbig à la parade. Pour l'une des premières fois cette saison, c'est bien le Bayern qui pouvait s'estimer heureux de ce score de 0-0 à la pause.

Harry Kane en grand monsieur de la finale

Mais le discours de Vincent Kompany a fait mouche au repos : le Rekordmeister est revenu avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Et cela a payé dix minutes après la reprise, quand Harry Kane a conclu un excellent centre de Michael Olise (55e, 1-0).

Lancé, le Bayern a continué à mettre Stuttgart sous pression, met Konrad Laimer a manqué l'occasion de faire le break en fin de course, devant le but vide. Le 2-0 est finalement tombé des pieds...d'Harry Kane, après que l'Anglais ait envoyé un missile sur la latte.

Le Bayern Munich s'est même imposé 3-0 grâce à un penalty transformé par Kane dans le temps additionnel et réalise donc le doublé, confirmant son emprise retrouvée sur le football allemand depuis l'arrivée de Vincent Kompany, qui fête ainsi son troisième trophée comme entraîneur bavarois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
DFB Pokal
DFB Pokal Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Bayern Munich
VFB Stuttgart
Vincent Kompany

Plus de news

Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

22:47
Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

22:50
22
Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

22:15
Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

21:30
1
La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

21:00
Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

20:16
🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

20:00
"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

22/05
"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

19:30
Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

19:00
1
De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

18:30
C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

18:00
Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

17:30
Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

16:45
Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

16:00
1
Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

15:30
Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

15:00
La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

14:30
1
Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

14:00
1
Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

13:30
1
Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

13:00
Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

12:30
3
Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

12:00
2
Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

11:30
10
Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

11:00
Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

10:30
Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

10:00
8
La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

09:30
2
Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

09:00
2
Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

08:30
Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

08:00
Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

07:30
La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

07:00
Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

06:30
Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

22/05
Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

22/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 2-2 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved