Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

Le Bayern Munich a réalisé le doublé après avoir remporté la Coupe d'Allemagne grâce à sa victoire 3-0 contre le VFB Stuttgart. Les troupes de Vincent Kompany ont fait la différence en seconde mi-temps.

Malgré la déception de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face au PSG, le Bayern Munich avait bien une finale à disputer pour réaliser le doublé. Les Bavarois étaient en effet de la partie pour l'apothéose de la Coupe d'Allemagne à Berlin.

Pour ce dernier objectif de la fin de saison, Vincent Kompany a logiquement aligné ce qu'il avait de meilleur, optant notamment pour un quatuor Olise - Musiala - Diaz - Kane en pointe. En face, Deniz Undav était bien titulaire, contrairement à Bilal El Khannouss et Ameen Al Dakhil, toujours blessé.

Comme attendu, le Bayern a pris la possession de balle à son avantage. Mais c'est bel et bien Stuttgart qui a dominé la première mi-temps : à la demi-heure, le VFB en était déjà à sept frappes (contre...une à son adversaire), dont trois obligeant Jonas Urbig à la parade. Pour l'une des premières fois cette saison, c'est bien le Bayern qui pouvait s'estimer heureux de ce score de 0-0 à la pause.

Harry Kane en grand monsieur de la finale

Mais le discours de Vincent Kompany a fait mouche au repos : le Rekordmeister est revenu avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Et cela a payé dix minutes après la reprise, quand Harry Kane a conclu un excellent centre de Michael Olise (55e, 1-0).

Lancé, le Bayern a continué à mettre Stuttgart sous pression, met Konrad Laimer a manqué l'occasion de faire le break en fin de course, devant le but vide. Le 2-0 est finalement tombé des pieds...d'Harry Kane, après que l'Anglais ait envoyé un missile sur la latte.





Harry Kane double. What a player. pic.twitter.com/vVq13qSn4Z — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 23, 2026

Le Bayern Munich s'est même imposé 3-0 grâce à un penalty transformé par Kane dans le temps additionnel et réalise donc le doublé, confirmant son emprise retrouvée sur le football allemand depuis l'arrivée de Vincent Kompany, qui fête ainsi son troisième trophée comme entraîneur bavarois.