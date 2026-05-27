C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA
Photo: © photonews

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Prêté à Tubize-Braine cette saison, Luka Hoedaert arrive en fin de contrat à la RAAL. Il se relance du côté de l'Union Rochefort, à nouveau en D1 Amateurs.

Il y a deux ans, la RAAL avait été chercher Luka Hoedaert à Charleroi, où ce défenseur central gaucher (formé au Stade Brainois) avait conclu son écolage pendant trois ans. Dans le Pays Noir, Hoedaert n'avait pas réussi à atteindre l'équipe première, mais avait disputé 37 matchs avec la réserve, dans ce que l'on appelait encore la Nationale 1.

Débarqué au Tivoli, cet ancien international U17 belge avait effectué la navette entre le noyau A et la réserve des Loups, prenant place à dix reprises sur le banc en D1B (sans toutefois monter au jeu), tout en disputant 17 rencontres avec les U21.

Pour lui permettre de s'aguerrir, la direction louviéroise l'a envoyé en prêt du côté de Tubize-Braine cette saison. Au Stade Maurice Leburton, ce défenseur d'1m90 s'est rapidement imposé comme titulaire dans l'axe central aux côtés de  Jonathan Hendrickx, aidant les Brabançons à lutter encore une fois pour le titre et la montée jusque dans les dernières journées des Playoffs...en vain. Lors du choc contre Mons de mars dernier, il avait même sonné la révolte de Tubize (mené 2-0), en se chargeant de la réduction du score sur corner.

Luka Hoedaert change de crèmerie mais reste en D1 FFA

Sans beaucoup de perspectives de temps de jeu à la RAAL (où il arrivait en fin de contrat), Hoedaert a retrouvé chaussure à son pied : il s'est engagé auprès de l'Union Rochefort, sixième des derniers Playoffs.



"Ce grand défenseur central a exactement le profil recherché pour solidifier notre arrière-garde : un gaucher puissant, intraitable dans les duels et doté d'une très bonne qualité de relance", se félicite le club. Hoedaert y retrouvera d'autres anciens espoirs carolos, comme Axel Debast, Kenneth Houdret ou encore Thomas Vanhecke, qui arrive en provenance de Mons.

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