Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

Romelu Lukaku a un conseil pour Nathan De Cat. Selon lui, le grand talent ne doit pas quitter Bruxelles trop rapidement.

Anderlecht s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement mouvementé. La frustration des supporters est immense après une nouvelle saison sans trophée. Les Mauves n’ont jamais réellement été dans la course au titre et ont perdu la finale de la Coupe pour la deuxième année consécutive.

De nombreux changements sont attendus dans le noyau cet été. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club, tandis que la direction devra aussi tenter d’en retenir certains. Si Anderlecht parvient à conserver Nathan De Cat à Bruxelles, cela pourrait presque être considéré comme son meilleur transfert de l’été.

Romelu Lukaku donne un conseil à Nathan De Cat

Romelu Lukaku continue de suivre de près la situation d’Anderlecht. Et l’attaquant des Diables Rouges a un conseil très précis pour le jeune milieu de terrain. "Personnellement, je conseillerais à Nathan De Cat de rester encore un an à Anderlecht", a expliqué le buteur des Diables Rouges dans une interview accordée au Nieuwsblad.

"Ou alors d’être transféré, puis de rester une saison supplémentaire en prêt au Lotto Park. J’ai vu ses deux derniers matchs. Qu’il commence déjà par dominer le championnat belge…", a ajouté le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique.

Nathan De Cat est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 et le laisser partir gratuitement l’été prochain n’est évidemment pas envisageable pour Anderlecht. De nombreux clubs suivent déjà son évolution et l’intérêt est important. S’il souhaite décrocher un beau transfert, les opportunités ne manqueront pas. Mais le milieu de terrain doit surtout se demander si partir dès maintenant serait réellement la meilleure décision pour sa progression.



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"Je sais ce que c’est que de rejoindre Chelsea à 18 ans", a souligné Romelu Lukaku. "Ils paient énormément, mais ensuite tu arrives dans ce vestiaire et tu peux vite te retrouver dans un coin. Ou jouer avec les espoirs. D’un autre côté, je comprends aussi que le football est devenu un business. Et les jeunes n’ont plus beaucoup de patience."