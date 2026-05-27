🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

Crystal Palace est entré dans l'histoire en remportant la Conférence League. Les Eagles sont venus à bout du Rayo Vallecano par le plus petit écart en finale.

Après la victoire sans appel d'Aston Villa sur Fribourg, le football anglais avait l'occasion de réaliser la passe de deux lors des finales européennes cette saison, en attendant l'apothéose, la finale de Ligue des Champions d'Arsenal contre le PSG.

En attendant, c'était donc la finale de Conférence League qui était au menu à la Red Bull Arena de Leipzig. Avec un affrontement entre Crystal Palace, quinzième de Premier League, et le Rayo Vallecano, huitième de Liga.

En première mi-temps, l'enjeu a pris le pas sur le jeu entre ces deux équipes disputant chacune la toute première finale européenne de leur histoire. Malgré un peu plus d'occasions franches pour Crystal Palace, les deux formations sont rentrées au vestiaire sur le score de 0-0, sans le moindre tir cadré.

Mateta fait la différence

Présents en Conférence League grâce à leur victoire en FA Cup il y a un an, les Anglais devaient se rattraper d'une saison très compliquée, marquée par cette place à quelques encablures de la zone rouge en Premier League et cette élimination des oeuvres de Macclesfield (sixième division) dans la défense de leur titre en FA Cup. Cela s'est vu : les hommes d'Oliver Glasner ont appuyé sur le champignon d'entrée de deuxième acte.

Et cela a rapidement payé : cinq minutes après la reprise, le Français Jean-Philippe Mateta était au rebond d'un tir lointain repoussé par le gardien espagnol (51e, 1-0). Sur leur lancée, les Eagles ont continué à pousser et ne sont passés loin de faire le break, en vain.





Mateta zet de RB Arena in vuur en vlam! 👏🔥 pic.twitter.com/DHkPMdl6IC — Play Sports (@playsports) May 27, 2026

Toujours dans le coup, le Rayo Vallecano a fini par se ressaisir et à pousser dans la dernière demi-heure. Insuffisant toutefois pour prendre la défense anglaise à défaut : Crystal Palace a conservé son avantage jusqu'au bout pour remporter le premier trophée européen de son histoire.