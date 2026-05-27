OFFICIEL : un cadre de Saint-Trond rejoint un club de Bundesliga

C'est officiel, Rihito Yamamoto est un joueur du SC Fribourg. L'équipe allemande a officialisé la nouvelle ce mercredi matin.

Le Japonais de 24 ans a rejoint le club de Bundesliga pour un montant avoisinant les 8 millions d'euros selon Transfermarkt. Les Trudonnaires réalisent alors une très belle plus-value sur Rihito Yamamoto, qui était arrivé en provenance du club japonais du Gamba Osaka pour 1 million d'euros.

Le milieu de terrain a réalisé une saison pleine avec Saint-Trond. Il a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues et s'est montré décisif à 13 reprises : cinq buts et huit passes décisives. Il franchit un énorme cap dans sa carrière.

Jouer en Bundesliga est l’un de mes rêves

"Le stade est vraiment incroyable. J’ai hâte de jouer ici. J'ai déjà vu la ville, une fois. J'aime bien. Ça a l’air paisible et j’aime beaucoup. Jouer en Bundesliga est l’un de mes rêves. C’est pour ça que je suis venu ici", a-t-il expliqué dans une vidéo publiée par son nouveau club.





Plusieurs joueurs japonais (Ritsu Doan et Yuito Suzuki) évoluent dans l'équipe. Cela a-t-il influencé sa décision de rejoindre le club ? "Oui, bien sûr. J’ai entendu parler de Fribourg par Yuito. Il m’a dit que Fribourg est un très bon club." Il s'est ensuite présenté : "Je suis un milieu de terrain. Je peux contrôler le jeu et faire progresser l’équipe."

Le Japonais a déjà appris quelques mots en allemand : "Dankeschön, Tschüss, Tschau. J'ai juste un peu appris, mais j'ai commencé à apprendre la langue."

Les mots du directeur sportif

Le directeur sportif Klemens Hartenbach s'est exprimé à propos de la nouvelle recrue du SC Fribourg : "Rihito a connu une très belle progression la saison passée. C’est un véritable milieu polyvalent. Sa grande force réside dans sa polyvalence. Il est capable d’apporter beaucoup, aussi bien avec le ballon que sans. Désormais, il devra s’adapter et continuer à progresser dans les détails, et nous nous réjouissons de cela."