Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence
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Prêté par Metz à Charleroi, Kevin Van den Kerkhof s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse des Zèbres. Le club vient d'officialiser la levée de son option d'achat.

Négocier une option d'achat est rarement une mauvaise idée lorsque l'on accueille un joueur en prêt. Quelques semaines à peine après l'avoir accueilli en provenance du FC Metz, Charleroi savait qu'il avait frappé un coup dans le mille.

Avec son dynamisme et ses montées incessantes sur le côté droit, le latéral algérien a rapidement apporté une valeur ajoutée certaine à l'équipe. Il a d'ailleurs été utilisé comme arrière droit, mais aussi comme ailier, quelques mètres plus haut, preuve de son profil complet.

Ses centres dangereux auront encore animé les Playoffs (un but et trois assists), de quoi faire revenir avec plus d'insistance encore la question de la levée de son option. Ce qui semblait une évidence est désormais une réalité : Van den Kerkhof appartient maintenant officiellement à Charleroi.

Kevin Van den Kerkhof dans la durée 

Le Sporting a en effet officialisé cette levée d'option, le natif de Saint-Saulve a paraphé un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une année en option. Un gros coup de la direction carolo, qui prolonge l'aventure de celui qui a tout simplement été le meilleur joueur de la saison (VDK a reçu le trophée à l'occasion de la dernière rencontre à domicile de la saison, face à Louvain).

Le flanc droit est donc verrouillé pour la saison prochaine, même si la même question s'applique à Lewin Blum, pour qui les Zèbres ont aussi négocié une option d'achat. Seul point d'interrogation dans le cas de Van den Kerkhof : ce séjour prolongé dans le Pays Noir lui permettra-t-il de revenir en sélection algérienne ? Le joueur a fait de ce retour chez les Fennecs un grand objectif (il compte neuf sélections et n'a plus été appelé depuis septembre dernier). Malgré ses prestations plus que convaincantes, il n'a ainsi plus été convoqué depuis son arrivée en Pro League.

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