🎥 Dries Mertens plante un but somptueux à 40m du but et inscrit un quadruplé lors d'un match de charité

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Dries Mertens plante un but somptueux à 40m du but et inscrit un quadruplé lors d'un match de charité
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Dries Mertens a disputé un match de charité sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona ce mardi soir.

Cette rencontre de charité nommée "La Notte dei Leoni" (La Nuit des Lions) opposait les "Napoli Legends" et les "World Legends". Dries Mertens a pu retrouver ses anciens coéquipiers Lorenzo Insigne et José Callejon. Des anciens joueurs comme Ezequiel Lavezzi, Gianfranco Zola, Ciro Ferrara ou encore Careca étaient également présents. L'objectif de cet événement était de récolter des fonds pour un hôpital de la ville de Naples, mais aussi pour la reconstruction d'un théâtre pénitentiaire.

La rencontre s'est soldée sur le score final de 8-7 en faveur des "Napoli Legends". L'ancien Diable Rouge Dries Mertens s'est offert un quadruplé. Meilleur buteur de la rencontre, il a notamment planté une superbe frappe lobée à 40 m du but à la 74e minute de jeu.

"Après une année entière à l’arrêt, ce n’est pas facile (sourire). Quand tu es loin de la maison et tu reviens, c’est toujours un beau sentiment. Je suis ému, c’était beau d’entendre à nouveau mon nom dans ce stade", a raconté l'ancien footballeur belge au micro de DAZN.

Une véritable légende à Naples

Dries Mertens est retraité depuis bientôt un an. Le Diable Rouge avait terminé sa carrière à Galatasaray, club avec lequel il a évolué entre 2022 et 2025 suite à son départ du Napoli. Dries Mertens a évolué sous les couleurs napolitaines entre 2013 et 2022. Il a pris part à pas moins de 397 matchs, a inscrit 148 buts et délivré 90 passes décisives.

Avant son légendaire passage en terre napolitaine, il est passé par le PSV Eindhoven (2011-2013), le FC Utrecht (2009-2011), l'AGOVV Apeldoorn (2006-2009) et avait débuté sa carrière senior à l'Eendracht Alost (2005-2006) après avoir été formé à Anderlecht et La Gantoise notamment.

Avec la Belgique, il comptabilise pas moins de 109 matchs disputés entre 2011 et 2022. Il restera à jamais l'un des grands noms du football belge.

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