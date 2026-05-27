Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde

Romelu Lukaku sait que, sur le terrain, il ne pourra pas directement jouer un grand rôle à la Coupe du monde 2026. L'avant-centre le plus prolifique de l'histoire des Diables arrivera "dans le même état d'esprit que Vincent Kompany en 2018". Explications.

Ces derniers jours, c'est une très longue interview que Romelu Lukaku a accordée à nos confrères du groupe IPM et de Het Nieuwsblad. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges est revenu sur plusieurs sujets sensibles, dont l'ère Domenico Tedesco, sa saison minée par les blessures, sa relation avec la direction de Naples et, bien sûr, la Coupe du monde 2026.

Chez les supporters et observateurs de notre équipe nationale, une peur prédomine : Lukaku sera-t-il autant en méforme qu'il y a quatre ans au Qatar et recevra-t-il, dans ces conditions, autant de temps de jeu dans un match important, comme face à la Croatie en 2022, où il était passé à côté de son sujet ?

Lukaku ne sera pas titulaire contre l'Égypte, le 15 juin

Big Rom' a besoin de rythme et d'enchaîner les matchs pour se montrer performant. Et l'avantage, c'est qu'après l'échec de la dernière Coupe du monde, l'avant-centre de 33 ans en est pleinement conscient.

"J'ai dit aux gens de l'Union belge : je ne vais pas au Mondial avec l'idée que je vais être titulaire dès le début. Je suis devenu beaucoup plus sage. Un tournoi est long, c'est un processus. Pourquoi est-ce que je jouerais 60 minutes contre l'Égypte si je sens que je ne suis pas entièrement prêt ?", a-t-il notamment déclaré.

Un rôle comparable à celui de Vincent Kompany en 2018 ?

Ce sera donc à Charles De Ketelaere ou à Matias Fernandez-Pardo d'occuper le poste central de l'attaque face aux Pharaons d'Égypte. Quand Lukaku sera-t-il prêt, alors ? "Je ferai tout pour l'être pendant la phase de poules. Je sais ce que je peux apporter à l'équipe, sur le terrain."





C'est donc avec un temps de jeu progressif que l'on devrait le voir fouler les pelouses américaines. Pas de titularisation au premier match, peut-être pas au deuxième non plus, mais éventuellement lors du troisième match, contre la Nouvelle-Zélande, pour autant que l'avenir de la Belgique dans la compétition soit déjà assuré et que sa forme le permette.

"Je vais à la Coupe du monde avec un état d'esprit semblable à celui de Vincent Kompany en 2018", a-t-il précisé. Le défenseur central n'avait joué que 16 minutes de la phase de poules, lors du dernier match contre l'Angleterre, et avait ensuite enchaîné en jouant 90 minutes contre le Japon, le Brésil, la France et l'Angleterre à nouveau.

Cette Coupe du monde ne sera pas la dernière de Romelu

Dans cet entretien, Romelu Lukaku a également reconnu qu'il n'aurait pas dû prendre part au Mondial 2022, où il est arrivé dans une forme encore bien pire que celle qui est la sienne aujourd'hui. Mais le buteur qui atteindra la barre des 125 sélections lors de son prochain match a voulu forcer sa présence, considérant le tournoi comme la dernière grande chance des Diables de remporter un trophée international.

Et pour le coup, pour ce nouveau grand rendez-vous, Romelu Lukaku est très impatient, mais pas réellement pressé, puisqu'il est persuadé que cette Coupe du monde 2026 ne sera pas sa dernière. "Je serai encore là en 2030", a-t-il assuré.

Il lui reste donc, en comptant celui-ci, trois grands tournois où, tant qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, Lukaku ne devra pas jouer le rôle du sauveur ou du fer de lance sur le terrain, mais plutôt celui du leader mental, qui pourrait représenter une valeur ajoutée conséquente en cours de compétition. Pour lui, arriver dans un grand tournoi en pleine forme et avec du rythme serait déjà une satisfaction.