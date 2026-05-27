Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

Scott Crabbé, journaliste football
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Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren
Photo: © photonews
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Après avoir porté le maillot mauve et blanc pendant pas moins de 17 ans, l'histoire de Yari Verschaeren à Anderlecht est désormais totalement terminée. Le milieu offensif peut quitter le club librement cet été et suscite l'intérêt en Espagne.

Yari Verschaeren est à un tournant de sa carrière. Biberonné par les formateurs de Neerpede depuis son plus jeune âge, le meneur de jeu de poche du Sporting a gravi les échelons les uns après les autres, jusqu'à éclore en équipe première sous les ordres d'Hein Vanhaezebrouck.

Désormais, Verschaeren semble bien loin de sa première sélection précoce chez les Diables ou de toute l'effervescence autour de son numéro dix, annoncé en grande pompe par les Mauves. Ralenti par plusieurs blessures et la concurrence au coeur du jeu bruxellois, il doit désormais se relancer, sans rapporter la moindre indemnité de transfert à son club de toujours.

Reste à savoir quel sera son nouveau port d'attache. Le principal intéressé a récemment déclaré qu'il y avait de grandes chances qu'il quitte la Pro League pour une première aventure à l'étranger. L'été dernier déjà, Trabzonspor s'était manifesté, mais Verschaeren ne voulait pas rejoindre le championnat turc. Même cet hiver, l'impasse est restée la même, entre horizon bouché à l'étranger et impossibilité de prolonger à Anderlecht.

Yari Verschaeren en passe de se relancer en Liga ?

Sa situation contractuelle devrait (il n'y a plus vraiment d'autre choix) décanter la situation. Un candidat se serait d'ailleurs manifesté. Selon Het Nieuwsblad, Verschaeren figurerait désormais sur les tablettes d'Alavés. Le club espagnol suit le Belge depuis un certain temps et aimerait le recruter. Le Deportivo Alavés a terminé quatorzième de Liga la saison dernière et souhaite renforcer son noyau cet été, notamment en apportant davantage de créativité au milieu de terrain.


Alavès connaît bien Anderlecht pour avoir collaboré au prêt de Moussa Diarra cet hiver. Yari Verschaeren fera-t-il trajet inverse pour lui aussi se relancer ? Réponse dans les prochains jours.

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