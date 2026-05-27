OFFICIEL : Dorian Dessoleil prolonge chez les Francs Borains et est rejoint par un autre ancien de Charleroi

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : Dorian Dessoleil prolonge chez les Francs Borains et est rejoint par un autre ancien de Charleroi
Photo: © photonews
Deviens fan de Francs Borains ! 15

Les Francs Borains prennent les devants en cette intersaison. La direction a déjà bouclé deux dossiers : une prolongation et une arrivée.

Les derniers jours ont été synonymes de plusieurs mouvements dans le Borinage. A commencer par le cas du directeur sportif Laurent D’Affnay, qui quitte le club pour rejoindre Bolton, où il s'apprête à devenir Head of European Scouting.

Malgré le remaniement qu'implique son départ, mais aussi celui de Pascal Scimé précédemment, la direction avance. Dans l'effervescence de la dernière journée de D1A, l'information est un peu passée inaperçue, mais Dorian Dessoleil a bel et bien prolongé l'aventure.

Le capitaine montre l'exemple

Arrivé de l'Antwerp il y a deux ans, l'ancien Carolo s'est rapidement imposé comme un pilier de la défense hennuyère, et même du vestiaire de manière plus large. Cette saison, brassard de capitaine autour du biceps, il n'a manqué que cinq minutes sur l'ensemble des matchs de D1B.

Son contrat arrivait à échéance mais comportait une option pour prolonger d'une saison. Une option qui a été levée : le défenseur de 32 ans est donc désormais lié au club jusqu'à l'été prochain.

Il est rejoint à l'ombre des terrils par un autre ancien de la maison zébrée. Les Francs Borains ont en effet également annoncé l'arrivée de Roméo Monticelli. L'arrière gauche de 20 ans débarque en provenance de la réserve de Louvain.

Formé au Géant Athois et à Tubize, Monticelli a conclu son écolage par six ans à Charleroi, où il a effectué cinq apparitions avec l'équipe première, dont une titularisation en août 2023, sous les ordres de Felice Mazzù. L'ancien international U19 belge a retrouvé Mazzù du côté d'OHL, il n'a toutefois pas été repris pour les Europe Playoffs, sans doute en raison de sa fin de contrat. Il arrive donc chez les Francs Borains avec une envie certaine de rebondir. Notons que Roméo Monticelli n'a aucun lien de parenté avec Luca Monticelli (21 ans), formé au Standard puis à Anderlecht et actuellement actif du côté de l'Hellas Vérone.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Francs Borains

Plus de news

Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde

Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde

15:10
Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

14:57
OFFICIEL : Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur de Louvain

OFFICIEL : Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur de Louvain

14:33
OFFICIEL : Yannick Ferrera est limogé par Dender

OFFICIEL : Yannick Ferrera est limogé par Dender

14:00
🎥 Dries Mertens plante un but somptueux à 40m du but et inscrit un quadruplé lors d'un match de charité

🎥 Dries Mertens plante un but somptueux à 40m du but et inscrit un quadruplé lors d'un match de charité

14:20
Il sera déjà du voyage au Mondial : Simon Mignolet lève le voile sur son rôle au sein de la fédération

Il sera déjà du voyage au Mondial : Simon Mignolet lève le voile sur son rôle au sein de la fédération

13:00
La reprise, les amicaux et un changement majeur : la pré-saison 2026-2027 du Standard prend forme

La reprise, les amicaux et un changement majeur : la pré-saison 2026-2027 du Standard prend forme

12:30
OFFICIEL : un cadre de Saint-Trond rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : un cadre de Saint-Trond rejoint un club de Bundesliga

11:59
"Avant, il y avait encore un certain respect" : Mehdi Bayat sort du bois après le chaos de samedi à Sclessin

"Avant, il y avait encore un certain respect" : Mehdi Bayat sort du bois après le chaos de samedi à Sclessin

11:20
1
Officiel : miné par une grave blessure, un ancien d'Anderlecht raccroche les crampons à 39 ans

Officiel : miné par une grave blessure, un ancien d'Anderlecht raccroche les crampons à 39 ans

11:00
Sibierski peut remercier ses prédécesseurs : 15 millions supplémentaires bientôt sur les comptes d'Anderlecht

Sibierski peut remercier ses prédécesseurs : 15 millions supplémentaires bientôt sur les comptes d'Anderlecht

10:30
5
Teuma, Epolo, profils ciblés : Marc Wilmots fait le point sur le mercato du Standard

Teuma, Epolo, profils ciblés : Marc Wilmots fait le point sur le mercato du Standard

10:00
Bientôt un nouveau match des Diables Rouges à Sclessin ? "Le dialogue avec la ville est bon"

Bientôt un nouveau match des Diables Rouges à Sclessin ? "Le dialogue avec la ville est bon"

09:30
"Cette année n'a pas été facile" : Jérémy Taravel fait le bilan de sa saison inattendue à Anderlecht

"Cette année n'a pas été facile" : Jérémy Taravel fait le bilan de sa saison inattendue à Anderlecht

09:00
Quel entraîneur pour Charleroi ? "C'est indéniablement le numéro un dans notre liste"

Quel entraîneur pour Charleroi ? "C'est indéniablement le numéro un dans notre liste"

08:30
3
L'AC Milan fait le grand ménage et se sépare de quatre hommes forts

L'AC Milan fait le grand ménage et se sépare de quatre hommes forts

08:00
Quatre clubs de Premier League s'intéressent à Mike Penders, mais Chelsea a un plan très clair pour lui

Quatre clubs de Premier League s'intéressent à Mike Penders, mais Chelsea a un plan très clair pour lui

07:30
C'est acté : le Standard va recevoir un géant européen à Sclessin cet été

C'est acté : le Standard va recevoir un géant européen à Sclessin cet été

07:00
Absente de la Coupe du monde 2026, l'Italie dévoile sa liste pour ses matchs amicaux de juin

Absente de la Coupe du monde 2026, l'Italie dévoile sa liste pour ses matchs amicaux de juin

23:00
Promise David sera-t-il de retour pour la Coupe du monde ? Le sélectionneur canadien apporte des nouvelles

Promise David sera-t-il de retour pour la Coupe du monde ? Le sélectionneur canadien apporte des nouvelles

22:30
Le Comité disciplinaire a examiné le dossier des saluts nazis lors de Bruges-Union

Le Comité disciplinaire a examiné le dossier des saluts nazis lors de Bruges-Union

22:00
2
Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde

Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde

21:30
Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

20:53
"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

20:30
1
Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

20:00
Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

19:30
Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

19:00
Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

18:20
Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

17:40
C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

17:00
Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

16:30
Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

15:40
32
Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Interview

Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi

15:40
9
Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

16:00
Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

15:30
🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

26/05
4

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Play-offs - Finale (R)
Beerschot Beerschot 1-3 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved