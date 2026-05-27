OFFICIEL : Dorian Dessoleil prolonge chez les Francs Borains et est rejoint par un autre ancien de Charleroi

Les Francs Borains prennent les devants en cette intersaison. La direction a déjà bouclé deux dossiers : une prolongation et une arrivée.

Les derniers jours ont été synonymes de plusieurs mouvements dans le Borinage. A commencer par le cas du directeur sportif Laurent D’Affnay, qui quitte le club pour rejoindre Bolton, où il s'apprête à devenir Head of European Scouting.

Malgré le remaniement qu'implique son départ, mais aussi celui de Pascal Scimé précédemment, la direction avance. Dans l'effervescence de la dernière journée de D1A, l'information est un peu passée inaperçue, mais Dorian Dessoleil a bel et bien prolongé l'aventure.

Le capitaine montre l'exemple

Arrivé de l'Antwerp il y a deux ans, l'ancien Carolo s'est rapidement imposé comme un pilier de la défense hennuyère, et même du vestiaire de manière plus large. Cette saison, brassard de capitaine autour du biceps, il n'a manqué que cinq minutes sur l'ensemble des matchs de D1B.

Son contrat arrivait à échéance mais comportait une option pour prolonger d'une saison. Une option qui a été levée : le défenseur de 32 ans est donc désormais lié au club jusqu'à l'été prochain.





Il est rejoint à l'ombre des terrils par un autre ancien de la maison zébrée. Les Francs Borains ont en effet également annoncé l'arrivée de Roméo Monticelli. L'arrière gauche de 20 ans débarque en provenance de la réserve de Louvain.

Formé au Géant Athois et à Tubize, Monticelli a conclu son écolage par six ans à Charleroi, où il a effectué cinq apparitions avec l'équipe première, dont une titularisation en août 2023, sous les ordres de Felice Mazzù. L'ancien international U19 belge a retrouvé Mazzù du côté d'OHL, il n'a toutefois pas été repris pour les Europe Playoffs, sans doute en raison de sa fin de contrat. Il arrive donc chez les Francs Borains avec une envie certaine de rebondir. Notons que Roméo Monticelli n'a aucun lien de parenté avec Luca Monticelli (21 ans), formé au Standard puis à Anderlecht et actuellement actif du côté de l'Hellas Vérone.