Officiel : miné par une grave blessure, un ancien d'Anderlecht raccroche les crampons à 39 ans

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : miné par une grave blessure, un ancien d'Anderlecht raccroche les crampons à 39 ans
Photo: © photonews

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Comme il le craignait, Kasper Schmeichel a dû se résoudre à mettre un terme à sa carrière. L'ancien Anderlechtois paie une grave blessure à l'épaule.

Parti d'Anderlecht pour le Celtic il y a deux ans, Kasper Schmeichel s'est rapidement imposé comme titulaire à Glasgow. Mais cet hiver, son corps a dit stop : en Europa League, le Danois a aggravé une blessure à l'épaule initialement contractée avec la sélection danoise.

Contraint de subir deux opérations, le prédécesseur de Colin Coosemans dans les buts anderlechtois ne voulait pas mettre un terme à sa carrière pour autant. Déterminé à mordre sur sa chique, il visait un retour en février prochain, après un an d'absence.

Schmeichel arrête les frais

Mais il a fini par se faire une raison et a annoncé ce matin la fin de sa carrière : "C'est une décision qui a été prise pour moi après avoir consulté plusieurs chirurgiens, spécialistes à propos de mon épaule, qui m'ont expliqué que je ne devais pas compter sur la possibilité de revenir et de rejouer au plus haut niveau", explique-t-il à la chaîne de télévision danoise TV2.

"Ce n'est pas drôle, ce n'est pas du tout comme ça que j'aurais souhaité que ma carrière se termine. Mais d'un autre côté, tout a une fin", a-t-il conclu. Outre ses passages à Anderlecht et au Celtic, le fils de Peter Schmeichel s'est fait connaître pour ses 11 ans à Leicester, avec qui il a remporté la Premier League et la FA Cup.

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