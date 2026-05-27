Bientôt un nouveau match des Diables Rouges à Sclessin ? "Le dialogue avec la ville est bon"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Bientôt un nouveau match des Diables Rouges à Sclessin ? "Le dialogue avec la ville est bon"
Photo: © photonews

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Pierre François est un fin communicant. Dans sa longue analyse des événements de samedi dernier, le Manager Général du Standard a discrètement ouvert la porte à l'organisation d'un nouveau match des Diables Rouges à Sclessin.

Lundi midi, dans la salle de presse de Sclessin, le manager général du Standard, Pierre François, a pris la parole pour revenir longuement sur les incidents de samedi entre les Rouches et Charleroi.

La ville taxe 10 % en plus sur les ventes de tickets et d'abonnements

Durant son monologue d'une vingtaine de minutes précédant la traditionnelle séance de questions/réponses, Pierre François n'a éludé aucun aspect de ces débordements, notamment le volet financier.

"La ville prend normalement une taxe d'un peu plus de 4 % sur la vente des tickets et des abonnements. Pour les clubs professionnels, à Liège (ils sont donc deux), cette taxe a été passée à 14 %", regrettait Pierre François.

"Pas parce que le spectacle est moche, mais parce qu'il y a des problèmes, que les forces de l'ordre sont souvent appelées et que la ville doit respecter un budget, ce que je comprends", embrayait l'avocat et homme fort des Rouches sur le plan extrasportif.

Une manière, semble-t-il, de conscientiser les supporters, mais aussi peut-être de préparer le terrain pour une éventuelle augmentation du prix des places dans le stade Maurice Dufrasne. Les prochaines semaines permettront de répondre à cette hypothèse.

Bientôt un nouveau match des Diables Rouges à Sclessin ?

Dans la foulée, une deuxième phrase prononcée par Pierre François n'est pas passée totalement inaperçue. "Le dialogue avec la ville est bon. On va organiser un match de gala (qui sera donc contre la Juventus), la Belgique a pu recevoir le Liechtenstein ici et on espère bientôt pouvoir organiser d'autres matchs des Diables, avec l'accord de la ville."

Le Standard se positionne donc pour un autre match de l'équipe nationale, ce qui laisse supposer que la tournée des stades prévue par l'Union belge pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 pourrait se poursuivre pour la Ligue des Nations et/ou les éliminatoires de l'Euro 2028. La soirée avait été belle, à Sclessin, et le Matricule 16 proposera donc de remettre ça. Peut-être contre un adversaire un rien plus prestigieux, cette fois, après Gibraltar en 2017 et donc le Liechtenstein en 2025 ?

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