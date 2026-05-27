Sibierski peut remercier ses prédécesseurs : 15 millions supplémentaires bientôt sur les comptes d'Anderlecht

Antoine Sibierski doit construire une nouvelle équipe dans les semaines à venir à Anderlecht. Dans cette quête, chaque centime compte. Mais les premiers quinze millions d'euros seront très bientôt versés sur le compte du Sporting.

Antoine Sibierski ne doit pas prendre de vacances dans les semaines à venir. Anderlecht doit être prêt à la mi-juillet pour ses obligations européennes. La mission du tout nouveau directeur sportif des Mauves et Blancs est loin d'être anodine. Sibierski doit procéder à un grand ménage dans l'effectif, trouver un nouvel entraîneur et apporter à l'équipe une injection d'expérience et de qualité.

Inutile de faire un dessin : cela demande de l'argent. Anderlecht est certes redevenu sain financièrement, mais les liquidités ne se ramassent pas à la brouette dans les rues autour du Lotto Park. La trésorerie du club recevra toutefois un fameux coup de pouce dans les semaines à venir.

Un joli budget transfert pour Sibierski ?

Anderlecht s'apprête en effet à toucher la majeure partie du bénéfice de la vente de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad. Cette saison, le club saoudien a payé six millions aux Mauves pour la location du défenseur serbe. Simic sera acheté définitivement cet été, avec une clause à 15 millions préalablement négociée.

A lui seul, l'ancien espoir de l'AC Milan aura donc rapporté 21 millions au Sporting. C'est ce qu'on appelle mettre du beurre dans les épinards. Avec les départs en vue de Nathan De Cat et Keisuke Goto ainsi que l'allègement de la masse salariale suite aux départs de Yari Verschaeren, Thorgan Hazard et Mats Rits (avant d'autres), les Mauves devraient passer un été assez serein sur le plan financier.



De quoi permettre à Antoine Sibierski de se donner les moyens de ses ambitions dans la constitution du noyau. Il faudra en tout cas dégager des fonds pour pallier les départs cités et cibler des profils compétitifs. Le Soir rapporte que le nouveau directeur sportif disposera d'une enveloppe de 15 à 20 millions, fluctuant au gré des ventes de l'été.