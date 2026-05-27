Sibierski peut remercier ses prédécesseurs : 15 millions supplémentaires bientôt sur les comptes d'Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Sibierski peut remercier ses prédécesseurs : 15 millions supplémentaires bientôt sur les comptes d'Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4349

Antoine Sibierski doit construire une nouvelle équipe dans les semaines à venir à Anderlecht. Dans cette quête, chaque centime compte. Mais les premiers quinze millions d'euros seront très bientôt versés sur le compte du Sporting.

Antoine Sibierski ne doit pas prendre de vacances dans les semaines à venir. Anderlecht doit être prêt à la mi-juillet pour ses obligations européennes. La mission du tout nouveau directeur sportif des Mauves et Blancs est loin d'être anodine. Sibierski doit procéder à un grand ménage dans l'effectif, trouver un nouvel entraîneur et apporter à l'équipe une injection d'expérience et de qualité.

Inutile de faire un dessin : cela demande de l'argent. Anderlecht est certes redevenu sain financièrement, mais les liquidités ne se ramassent pas à la brouette dans les rues autour du Lotto Park. La trésorerie du club recevra toutefois un fameux coup de pouce dans les semaines à venir. 

Un joli budget transfert pour Sibierski ?

Anderlecht s'apprête en effet à toucher la majeure partie du bénéfice de la vente de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad. Cette saison, le club saoudien a payé six millions aux Mauves pour la location du défenseur serbe. Simic sera acheté définitivement cet été, avec une clause à 15 millions préalablement négociée.

A lui seul, l'ancien espoir de l'AC Milan aura donc rapporté 21 millions au Sporting. C'est ce qu'on appelle mettre du beurre dans les épinards. Avec les départs en vue de Nathan De Cat et Keisuke Goto ainsi que l'allègement de la masse salariale suite aux départs de Yari Verschaeren, Thorgan Hazard et Mats Rits (avant d'autres), les Mauves devraient passer un été assez serein sur le plan financier.


De quoi permettre à Antoine Sibierski de se donner les moyens de ses ambitions dans la constitution du noyau. Il faudra en tout cas dégager des fonds pour pallier les départs cités et cibler des profils compétitifs. Le Soir rapporte que le nouveau directeur sportif disposera d'une enveloppe de 15 à 20 millions, fluctuant au gré des ventes de l'été.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Officiel : miné par une grave blessure, un ancien d'Anderlecht raccroche les crampons à 39 ans

Officiel : miné par une grave blessure, un ancien d'Anderlecht raccroche les crampons à 39 ans

11:00
"Cette année n'a pas été facile" : Jérémy Taravel fait le bilan de sa saison inattendue à Anderlecht

"Cette année n'a pas été facile" : Jérémy Taravel fait le bilan de sa saison inattendue à Anderlecht

09:00
Teuma, Epolo, profils ciblés : Marc Wilmots fait le point sur le mercato du Standard

Teuma, Epolo, profils ciblés : Marc Wilmots fait le point sur le mercato du Standard

10:00
Bientôt un nouveau match des Diables Rouges à Sclessin ? "Le dialogue avec la ville est bon"

Bientôt un nouveau match des Diables Rouges à Sclessin ? "Le dialogue avec la ville est bon"

09:30
Quel entraîneur pour Charleroi ? "C'est indéniablement le numéro un dans notre liste"

Quel entraîneur pour Charleroi ? "C'est indéniablement le numéro un dans notre liste"

08:30
2
Panama, Espagne, États-Unis,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Panama, Espagne, États-Unis,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

22:06
L'AC Milan fait le grand ménage et se sépare de quatre hommes forts

L'AC Milan fait le grand ménage et se sépare de quatre hommes forts

08:00
Quatre clubs de Premier League s'intéressent à Mike Penders, mais Chelsea a un plan très clair pour lui

Quatre clubs de Premier League s'intéressent à Mike Penders, mais Chelsea a un plan très clair pour lui

07:30
C'est acté : le Standard va recevoir un géant européen à Sclessin cet été

C'est acté : le Standard va recevoir un géant européen à Sclessin cet été

07:00
Promise David sera-t-il de retour pour la Coupe du monde ? Le sélectionneur canadien apporte des nouvelles

Promise David sera-t-il de retour pour la Coupe du monde ? Le sélectionneur canadien apporte des nouvelles

22:30
Absente de la Coupe du monde 2026, l'Italie dévoile sa liste pour ses matchs amicaux de juin

Absente de la Coupe du monde 2026, l'Italie dévoile sa liste pour ses matchs amicaux de juin

23:00
Le Comité disciplinaire a examiné le dossier des saluts nazis lors de Bruges-Union

Le Comité disciplinaire a examiné le dossier des saluts nazis lors de Bruges-Union

22:00
1
Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde

Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde

21:30
Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

20:53
"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

20:30
1
Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

18:20
Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

19:30
Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

20:00
Il n'a pas marqué de points auprès d'Antoine Sibierski : que faire avec Adriano Bertaccini ?

Il n'a pas marqué de points auprès d'Antoine Sibierski : que faire avec Adriano Bertaccini ?

14:40
1
🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

15:00
3
Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

19:00
Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

17:40
Problème à Anderlecht : un cadre arrivera très tard durant la préparation

Problème à Anderlecht : un cadre arrivera très tard durant la préparation

12:20
1
C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

17:00
Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

16:30
Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

15:40
32
Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Interview

Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi

15:40
9
Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

16:00
Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

15:30
Pas cet été, mais... : Romelu Lukaku donne des détails sur son retour à Anderlecht

Pas cet été, mais... : Romelu Lukaku donne des détails sur son retour à Anderlecht

12:00
1
Arnaud Bodart sur le départ à Lille, son remplaçant viendrait de la Jupiler Pro League !

Arnaud Bodart sur le départ à Lille, son remplaçant viendrait de la Jupiler Pro League !

14:20
L'impact de Jean Kindermans : l'Antwerp arrache un nouveau grand talent au FC Bruges

L'impact de Jean Kindermans : l'Antwerp arrache un nouveau grand talent au FC Bruges

14:00
Plusieurs têtes connues de Pro League dans la sélection de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026

Plusieurs têtes connues de Pro League dans la sélection de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026

13:00
C'est officiel : un départ majeur et plusieurs changements dans la hiérarchie sportive du Club de Bruges

C'est officiel : un départ majeur et plusieurs changements dans la hiérarchie sportive du Club de Bruges

12:40
"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

26/05
2
Capitaine en amical, pas repris pour la Coupe du Monde : grosse déception pour un joueur de la RAAL

Capitaine en amical, pas repris pour la Coupe du Monde : grosse déception pour un joueur de la RAAL

11:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved