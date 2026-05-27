OFFICIEL : Ralf Seuntjens accompagnera Lommel en Pro League

Lommel a annoncé ce mercredi la prolongation de contrat de Ralf Seuntjens. Le buteur néerlandais évoluera donc bien en Pro League la saison prochaine. "Ralf Seuntjens va avec nous en 1A !", a écrit Lommel sur ses réseaux sociaux.

L'avant-centre de 37 ans a paraphé un contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2027. "Le club et les supporters m'ont réservé un accueil chaleureux et m'ont fait me sentir chez moi dès le premier jour. C'est quelque chose que je valorise énormément. Je suis arrivé en tant que mentor et je termine la saison comme meilleur buteur, je ne m'attendais pas à ça. À mon âge, je veux prendre le plus de plaisir possible et j'en prends à Lommel. J'attends avec impatience la prochaine saison au plus haut niveau", a-t-il déclaré.

Ralf Seuntjens a été l'un des acteurs majeurs de la saison réussie de Lommel en Challenger Pro League. Le natif de Breda a disputé pas moins de 38 rencontres toutes compétitions confondues. Il s'est montré décisif à pas moins de 30 reprises : 20 buts et dix assists. De telles statistiques ont évidemment ravi Lommel, qui a décidé de lui offrir un nouveau contrat.

En Promotions Play-offs, il a eu une importance capitale dans les bons résultats de Lommel. Face au RFC Liège en demi-finales, il a été buteur lors de la victoire 3-0 des Lommelois au match aller, mais aussi lors du succès 1-2 au match retour. Face au Beerschot, il ne s'est cependant pas montré décisif, mais Lommel a tout de même décroché son billet pour affronter Dender.





Un doublé crucial contre Dender

Dans le barrage face à la lanterne rouge de Pro League, il s'est offert un doublé lors de la victoire de Lommel au match aller sur le score de 3-2. Lors du match retour, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, permettant à Lommel de faire son retour dans l'élite du football belge.

Ralf Seuntjens est arrivé à Lommel libre de tout contrat en début de saison (juillet 2025). La saison dernière, il évoluait au De Graafschap en seconde division néerlandaise. Il s'était montré beaucoup moins décisif qu'avec Lommel, plantant cinq buts et délivrant deux passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues. Pour le reste de sa carrière, il a essentiellement évolué aux Pays-Bas mais a aussi connu un passage au Japon.