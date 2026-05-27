Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Van Den Kerkhof

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Van Den Kerkhof

Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

Prêté par Metz à Charleroi, Kevin Van den Kerkhof s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse des Zèbres. Le club vient d'officialiser la levée de son option d'achat. (Lire la suite)