"Avant, il y avait encore un certain respect" : Mehdi Bayat sort du bois après le chaos de samedi à Sclessin

Mehdi Bayat a le coeur lourd après le chaos observé à Sclessin samedi dernier. L'administrateur-délégué de Charleroi est choqué par les scènes de violence d'après-match.

Lors des matchs entre le Standard et Charleroi, les mèches semblent de plus en plus faciles à allumer, quand elles ne s'allument pas toutes seules. Le week-end dernier, l'embrasement était général, à la consternation des deux clubs.

Mehdi Bayat n'en revient toujours pas : "Si vous regardez les images, tout part d'un incident isolé : Parfait Guiagon se tient là, son drapeau à la main, comme un homme bon enfant, sans animosité, sans provocation. Mes joueurs n'ont absolument rien fait de mal", explique-t-il à La Dernière Heure.

Des débordements de plus en plus dangereux

"Tout a commencé lorsqu'un supporter masqué est entré sur le terrain pour arracher le drapeau. Si cet homme n'était pas entré, rien ne se serait passé. Il a été arrêté et j'espère qu'il sera sévèrement puni, afin que ce soit clair : on n'a pas le droit de pénétrer sur un terrain et d'agresser les joueurs, même si cela blesse son ego. Il y a des règles qu'il ne faut pas enfreindre", poursuit-il.

Charleroi est bien conscient que ses supporters ont également largement dépassé les limites envahissant le bas de la tribune du Standard, en agressant plusieurs au passage. Le Sporting le déplore tout autant : "Avant, il y avait encore un certain respect au sein de la communauté ultra. Ils géraient leurs affaires entre eux. Maintenant, on a abandonné tout ça. C'est dangereux. [...] Le problème, c'est d'identifier les fauteurs de troubles, parce qu'ils sont masqués. Si on pouvait responsabiliser les ultras, il n'y aurait plus aucune raison de se masquer".



Mehdi Bayat rejoint Pierre François et Marc Wilmots : c'est l'ensemble des acteurs qu'il convient de responsabiliser, y compris les joueurs : "Je n'ai pas encore parlé à Guiagon ni aux autres joueurs, compte tenu de la fin de saison. Beaucoup partent en vacances juste après. Au début de la saison prochaine, nous serons très clairs : cela ne doit plus jamais se reproduire. Mais quand on perd le contrôle, on s'expose toujours à des représailles".