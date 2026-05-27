Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

Les premières dates des matchs amicaux du RFC Liège sont connues. Les Sang et Marine affronteront Richelle le 24 juin et Malmedy le 27 juin, à chaque fois en déplacement.

Le RFC Liège vient de réaliser une saison positive. Quatrième au classement final de Challenger Pro League avant de se faire éliminer en demi-finales des Promotions Play-offs contre le SK Lommel, les Sang et Marine peuvent être satisfaits du travail accompli. Onzième budget de D1B, les hommes de Gaëtan Englebert peuvent tirer un bon bilan.

La saison du club liégeois est déjà terminée depuis un bon bout de temps désormais. En effet, le dernier match du RFC Liège remonte au 27 avril dernier contre Lommel. Les Liégeois s'étaient inclinés en demi-finale retour des Promotions Play-offs sur le score de 1-2 après avoir perdu 3-0 en déplacement à l'aller.

Deux matchs amicaux déjà programmés

Le RFC Liège reprendra les entraînements dans un premier temps à partir du 18 juin prochain, comme cela a déjà été annoncé début mai. Les tests médicaux auront lieu quant à eux les 16 et 17 juin. Les Sang et Marine affronteront Richelle six jours après la reprise des entraînements (24 juin) et Malmedy, récent champion de P1, le 27 juin.

Le 1er juillet aura lieu une nouvelle trêve avant la reprise définitive le 13 juillet. D'autres rencontres amicales devraient prochainement être annoncées par le club liégeois afin de compléter son programme de préparation. La Challenger Pro League recommencera quant à elle à la mi-août, laissant ainsi plusieurs semaines aux Sang et Marine pour retrouver le rythme avant le début du championnat.

Permanences abonnements à Rocourt ce mercredi

Ce mercredi, le RFC Liège a annoncé que le club accueillait ses supporters à Rocourt pour les permanences abonnements entre 17h et 19h. "À 3 semaines de la reprise des entraînements, le RFC Liège vous accueille pour vous mettre en ordre pour la nouvelle saison", a écrit le club dans une publication sur ses réseaux sociaux.



