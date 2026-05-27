La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

Scott Crabbé, journaliste football
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La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli
Photo: © photonews

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Sébastien Pocognoli a vécu une saison très agitée à Monaco. Une saison qui, à en croire la presse française, ne devrait pas connaître de suite.

Sébastien Pocognoli savait qu'il n'optait pas pour la facilité en quittant l'Union Saint-Gilloise pour Monaco. Au-delà de ce mouvement en pleine saison, sans préparation pour prendre ses marques, l'état de confiance de l'ASM était à l'opposé de celui du groupe unioniste. Avec également une mentalité à changer au sein de l'effectif.

Pocognoli et Kevin Mirallas ont ainsi mangé leur pain noir sur le Rocher. Les Monégasques ont toutefois enfin semblé trouver cette régularité tant recherchée, s'offrant cinq victoires de rang en Ligue 1, avec notamment des succès contre le PSG, mais aussi Marseille et Lyon.

Sébastien Pocognoli plus que jamais dans le viseur de la direction monégasque

Mais la fin de saison, conclue par une seule victoire sur les cinq derniers matchs (précisément après la belle série mentionnée plus haut) s'accompagne d'un constat d'échec : septième du classement final de Ligue 1, Monaco ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine et devra même passer par la joie des tours préliminaires pour accrocher la Conférence League.

Un verdict qui pourrait lui coûter cher. Selon les informations de Nice-Matin, relayées par le journal L'Equipe, notre compatriote ne sera tout simplement plus en poste la saison prochaine. "Si aucune décision n'a été prise, le président Dimitri Rybolovlev n'ayant pas encore tranché, cette option apparaît néanmoins comme la tendance actuelle après plusieurs jours de réflexion", peut-on lire chez nos confrères tricolores.


Déjà décrit comme menacé lors de plusieurs périodes difficiles pour Monaco, Sébastien Pocognoli serait donc appelé à ne pas survivre à l'été monégasque, qui confirmerait ainsi son instabilité à tous les étages. Il s'en irait alors avec un bilan renseignant tout juste la moitié des points pris. L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise se remettra-t-il en selle avec un nouveau challenge dès le début de la préparation ?

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