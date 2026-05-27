OFFICIEL : Yannick Ferrera est limogé par Dender

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Yannick Ferrera est limogé par Dender
Photo: © photonews
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Yannick Ferrera a été limogé de son poste d'entraîneur de Dender, a annoncé ce mercredi l'équipe récemment reléguée en D1B.

Ce licenciement est loin d'être une surprise, Dender n'étant pas parvenu à se maintenir en D1A, comme l'explique le club dans un communiqué. "Étant donné que nous n’avons pas réussi à atteindre l’objectif fixé cette saison, à savoir le maintien en D1A, la collaboration avec les deux entraîneurs prend automatiquement fin", a écrit Dender. L'entraîneur assistant Pierre-Baptiste Baherlé est alors également remercié.

"Depuis leur arrivée, Yannick Ferrera et Pierre-Baptiste Baherlé se sont investis à 100 % pour le club. Grâce à leur engagement quotidien, ils ont tout mis en œuvre pour inverser la tendance. Malgré tous les efforts et le travail accompli, l’objectif fixé n’a malheureusement pas pu être atteint."

Dernier de la phase classique et des Relegation Playoffs

Le coach belge était arrivé à Dender fin février dernier. Il avait remplacé Hayk Milkon, qui avait été limogé suite à des mauvais résultats. Il n'est cependant pas parvenu à renverser la tendance puisque Dender a terminé la phase classique en bon dernier. Loin derrière ses concurrents, Dender n'a pas pu éviter de terminer à la dernière place des Relegation Playoffs.

L'objectif était alors clair : remporter le barrage face aux vainqueurs des Promotion Playoffs de Challenger Pro League. La mission a cependant échoué et Lommel a décroché son billet pour la D1A. Les Lommelois se sont imposés 3-2 au match aller avant de réaliser un partage sur un score nul et vierge au retour (0-0).

Après la défaite au match aller, Yannick Ferrera s'était d'ailleurs montré très frustré au micro de DAZN : "La saison dernière, j’ai perdu un titre à cause d’un seul homme. J’ai perdu un titre, de belles émotions, beaucoup d’argent, et mon travail quelques heures plus tard. Et aujourd’hui, cela recommence. Je suis vraiment en colère à cause de ça. Très, très en colère."

Les remerciements de Dender

Dender a tenu à remercier Yannick Ferrera et Pierre-Baptiste Baherlé : "Au nom de l’ensemble du club, nous souhaitons les remercier sincèrement pour tous les efforts fournis et les prestations réalisées. Nous souhaitons à Yannick et Pierre-Baptiste beaucoup de succès pour la suite de leurs carrières."

Un autre départ

Le club a également annoncé le départ de l'entraîneur des gardiens Dany Verlinden, qui prend sa retraite : "Le FC Dender souhaite remercier chaleureusement Dany pour ses nombreuses années d’engagement, son expérience et sa passion pour le football. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille et à ses fidèles compagnons à quatre pattes, beaucoup de bonheur et une excellente santé pour l’avenir. Nous nous réjouissons déjà de pouvoir accueillir à nouveau Dany la saison prochaine lors de nos matchs à domicile."

La Challenger Pro League débutera à la mi-août. Dender espère évidemment remonter au plus vite dans l'élite du football belge. Le club était monté en première division à l'issue de la saison 2023-2024 en terminant deuxième du championnat. Le nom du nouvel entraîneur devrait être révélé dans les prochaines semaines.

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