La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"
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La quatrième saison de Marlon Fossey au Standard fut-elle sa dernière ? En fin de contrat le 30 juin 2027, le capitaine américain n'a pas encore prolongé et pourrait être vendu cet été.

"Nous avons échoué de peu à la fin et c’est dur à encaisser. Mais je reste reconnaissant. Reconnaissant envers l’équipe dont j’ai fait partie, mes frères. Reconnaissant d’avoir porté les couleurs rouge et blanc de ma ville, une saison de plus. Reconnaissant d’avoir vibré au rythme de Sclessin, ma famille, une saison de plus. J'espère que le succès est à portée de main pour vous, les Rouches."

Ce message est celui de Marlon Fossey, ce mercredi, sur son compte Instagram. Le défenseur latéral américain et capitaine du Standard vient de terminer sa quatrième saison en bord de Meuse, sur une note amère, avec cette défaite contre le Sporting Charleroi et la non-obtention d'une qualification européenne.

Marlon Fossey n'avait jamais aussi peu joué... et pesé

Une saison qui fut la plus clairsemée du natif de Los Angeles depuis son arrivée au Standard, avec 43 % des minutes jouées seulement en phase régulière et 34 % en Europe Play-Offs. Le capitaine a fréquemment dû déclarer forfait et remettre son brassard à Matthieu Epolo ou à d'autres, et n'a pas pu avoir l'apport espéré au moment où son club en avait le plus besoin.

Son absence a souvent été compensée par Henry Lawrence, probablement l'homme de la saison chez les Rouches, qui a aussi bien presté à droite qu'en défense centrale. Même son match disputé en tant que milieu de terrain à Bruges n'avait pas été si mauvais comparé à la faillite collective de la première période. Steeven Assengue aurait pu, mais il a lui aussi été longtemps écarté des terrains.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 : Marlon Fossey arrive à un moment crucial de son aventure au Standard. L'objectif étant d'éviter qu'il n'entre dans sa dernière année de contrat, ce qui risquerait de le voir partir librement, le matricule 16 va impérativement devoir le prolonger, ou le vendre cet été.

Une offre de prolongation qui n'a pas trouvé de suite

Sauf que de prolongation, il en a déjà été question concernant Marlon Fossey, qui avait refusé les premières avances du Standard. Non-sélectionné par les États-Unis pour la Coupe du monde, en partie à cause de ses blessures, le joueur de 27 ans est dans la fleur de l'âge et pourrait vouloir s'offrir un nouveau défi pour se remettre dans le collimateur de la sélection.

Pour le Standard, son départ pourrait représenter une rentrée d'une valeur d'environ quatre millions d'euros, selon les estimations du site de référence Transfermarkt, pour un joueur qui n'a finalement pas eu un apport considérable cette saison, même lorsqu'il a pu obtenir du temps de jeu (un but et deux assists, des statistiques inférieures à ses standards).

Il ne faut néanmoins pas sous-estimer l'importance morale de Marlon Fossey dans le vestiaire du Standard, capitaine très apprécié et respecté par ses partenaires. En témoigne la petite soirée chez lui avant la victoire à l'Antwerp (0-5). L'Américain apprécie beaucoup la ville de Liège et ne serait pas catégorique, mais il souhaiterait de meilleures conditions contractuelles et des certitudes sportives.

Après 122 matchs disputés, cet été pourrait donc être celui de son départ, pour autant qu'une offre suffisamment intéressante arrive sur la table des dirigeants liégeois. Plusieurs clubs tournent autour de la question, mais ne sont pas encore passés à l'action.

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