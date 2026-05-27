C'est acté : le Standard va recevoir un géant européen à Sclessin cet été

La saison de Pro League est à peine terminée (et encore, pas pour Genk et La Gantoise) que le programme de l'intersaison se dessine déjà. Au Standard, plusieurs amicaux de préparation sont déjà au programme, une nouvelle affiche vient d'ailleurs de s'ajouter à la liste. Et pas des moindres.

En cette fin de saison, Sclessin pourrait encore recevoir du beau monde grâce au match amical entre le Danemark et la République démocratique du Congo. Si elle a lieu (les Congolais doivent rester à l'isolement suite à l'épidémie d'Ebola au pays), la rencontre sera intéressante entre des Léopards fraîchement qualifiés pour le Mondial et les Danois de Brian Riemer, qui restent une valeur sûre du football européen malgré leur échec dans les qualifications.

Après cela, il faudra se tourner vers le Standard. Comme chaque été, les Rouches commenceront par une tournée de matchs amicaux hors de leurs bases. Mais une rencontre de préparation aura bien lieu à Sclessin.

Et pour le coup, on peut même parler de véritable match de gala. Comme l'écrit le journal Le Soir, c'est la Juventus qui se rendra en principauté pour un petit galop d'entraînement. La date précise de cette affiche n'est toutefois pas encore connue.

Pas une première en amical

Les deux équipes avaient déjà croisé le fer en amical en décembre 2022, lors du stage hivernal. La rencontre s'était soldée par un partage 1-1 : les Rouches de Ronny Deila avaient même ouvert le score sur un but contre son camp de Danilo provoqué par Stipe Perica. La Vieille Dame avait égalisé en deuxième mi-temps sur un penalty concédé par Noë Dussenne. Gageons pour les supporters liégeois que même si elle joue en noir et blanc, la Juventus n'ira pas planter de drapeau en cas de victoire.



Au-delà de cette affiche, d'autres rencontres de préparation face à des clubs amateurs ont d'ores et déjà été confirmées. Le Standard affrontera notamment Aubel (le 1er juillet) et Verlaine (le 4 juillet).