Quatre clubs de Premier League s'intéressent à Mike Penders, mais Chelsea a un plan très clair pour lui

Mike Penders attire déjà l'attention de plusieurs clubs de Premier League après sa belle saison à Strasbourg. Mais Chelsea ne compte pas laisser filer le jeune gardien belge, considéré en interne comme un futur élément important du projet londonien.

Chelsea a déboursé pas moins de 20 millions d’euros en 2024 pour Mike Penders. Les Londoniens avaient directement prêté notre compatriote à Genk pour la saison suivante.

Le Diable Rouge a brièvement pu découvrir le vestiaire des Blues durant l’intersaison, avant d’être prêté au RC Strasbourg. À 20 ans, le gardien belge s’est imposé comme l’un des hommes forts du club satellite de Chelsea en France.

Quels sont les plans de Chelsea pour Mike Penders ?

Brighton, Tottenham, Newcastle et Aston Villa seraient intéressés par Mike Penders. Mais cela ne devrait pas se concrétiser. Chelsea a des plans très clairs pour notre compatriote. Après la Coupe du monde avec les Diables Rouges, il est attendu à Stamford Bridge.

Chelsea ne voit pas encore le portier belge comme son numéro un pour la saison prochaine. Les Londoniens souhaitent toutefois qu’il s’intègre au vestiaire et qu’il s’habitue à la pression permanente qui entoure Stamford Bridge. Il devrait entrer directement en concurrence avec le gardien titulaire.

Cela signifie-t-il que Mike Penders n’aura aucune chance de jouer ? Pas forcément. Chelsea a connu des difficultés dans les cages récemment. Dans ce contexte, disposer d’un jeune talent supplémentaire comme doublure pourrait être un vrai atout.





Une comparaison avec Thibaut Courtois

L’objectif n’est toutefois pas de brûler les étapes avec Mike Penders. Selon Sky Sport, Chelsea voit en lui son potentiel futur numéro un. La comparaison avec un certain Thibaut Courtois commence même déjà à circuler.

Les Blues ne semblent en tout cas pas regretter leur investissement. Transfermarkt estime désormais la valeur marchande de Penders à 22 millions d’euros.