"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

C'est aussi le charme d'une promotion : les promus se prennent forcément à rêver grand pour la saison suivante. Plusieurs acteurs du vestiaire se sont justement exprimés sur ce retour en Pro League et sur la suite en D1A.

"J’ai vraiment hâte de vivre de superbes affiches. On savait qu’en cas de montée, les adversaires ne s’appelleraient plus l'Olympic de Charleroi, les Francs Borains ou Virton. Désormais, ce sera face au Club de Bruges et à Anderlecht", a souligné le gardien de but Matthias Pieklak.

"Les supporters auront surtout hâte d’accueillir ces clubs à domicile." Passé par Anderlecht et Genk, le portier de 19 ans vivra cela avec une émotion particulière. "Si je dois vraiment choisir un match que j’attends avec impatience, ce serait celui à domicile contre Genk. C’est mon ancien club et je connais beaucoup de joueurs là-bas. Ce serait magnifique de leur faire vivre un enfer chez nous. Et de gagner, évidemment !"

Je suis certain que nous allons montrer de belles choses en D1A

"Je suis certain que nous allons montrer de belles choses en D1A", a assuré le portier. Avant de nuancer quelque peu les ambitions du club : "Il est encore un peu tôt pour dire quelles seront nos ambitions."

Même constat pour le capitaine et milieu central Lucas Schoofs. "Aucune idée de ce que ce Lommel peut faire en première division", a reconnu celui qui est revenu d’Eredivisie pour aider le club à décrocher la promotion.

Une mission finalement accomplie après ce que Lucas Schoofs a qualifié comme le plus beau 0-0 de sa carrière. "Je pense qu’il y aura évidemment quelques changements. Ce sera au staff technique de gérer cela. Avec ce public, nous pouvons refaire de notre stade l’Enfer du Nord. Surtout à domicile, nous devons pouvoir compliquer la tâche de chaque adversaire."





Lee Johnson vise le plus haut possible avec Lommel

L’entraîneur anglais Lee Johnson devrait normalement accompagner Lommel au plus haut niveau. L’entraîneur de 44 ans affiche ses ambitions : "Je veux aborder chaque match à fond. Je veux simplement jouer chaque rencontre pour la gagner."