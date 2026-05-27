Teuma, Epolo, profils ciblés : Marc Wilmots fait le point sur le mercato du Standard

Le Standard est déjà bien plus avancé qu'il y a un an à pareille époque. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mouvements en bords de Meuse cet été.

L'année dernière, pour ses premières semaines d'entrée en fonction, Marc Wilmots avait pris soin de réaliser des transferts assez tôt, pour donner à Mircea Rednic un groupe compétitif à la reprise, avant une dernière injection de qualité...après le départ de l'entraîneur roumain.

Cet été encore, l'objectif sera d'avancer sur un maximum de dossiers avant la reprise. La situation est toutefois déjà bien plus sereine : le club ne doit plus se reconstruire en prenant congé à regret d'une multitude de joueurs prêtés ; des joueurs de l'effectif sur lesquels compte vraiment Vincent Euvrard, seul Teddy Teuma arrive en fin de contrat.

Le Standard veut se mettre à table

L'ancien maître à jouer de l'Union sera-t-il encore de la partie la saison prochaine ? Marc Wilmots fait le point, tout en recontextualisant les besoins de l'équipe : "Teddy ? Ce n'est pas un point d'interrogation. On va se mettre à table et voir ce qu'on veut faire. On va aussi prendre certains profils qui sont dynamiques et savent faire des courses. Physiquement, on a eu des difficultés. Or, en Belgique, il faut savoir mettre cette intensité", explique-t-il sur le plateau de la RTBF.

Le directeur sportif des Rouches a également fait le point sur le dossier Matthieu Epolo, prolongé l'automne dernier mais cité sur le départ lors de chaque mercato depuis son intronisation comme numéro un : "Il a encore trois ans et demi de contrat ici. Tout a toujours été très clair avec lui : s'il y a une offre qui arrive et dans laquelle le joueur et le club se retrouvent… Sa mentalité est remarquable".



Pour Wilmots, son gardien n'est pas le seul exemple de la jeunesse rouche sur laquelle le Standard doit s'appuyer pour emmener Sclessin avec lui : "Des anciens comme Nathan Ngoy et Nicolas Raskin veulent un jour revenir. Les jeunes s'identifient à nouveau au Standard. Mathieu a dit qu'il voulait que le club reçoive une belle somme d'argent pour rendre tout ce qu'on lui a donné. C'est du donnant-donnant".