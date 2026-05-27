Quel entraîneur pour Charleroi ? "C'est indéniablement le numéro un dans notre liste"

Charleroi est en pleine réflexion quant à l'identité de son nouvel entraîneur. Mehdi Bayat fait le point sur la situation dans le Pays Noir.

Charleroi est à un tournant de la nouvelle phase de son projet, celle qui doit permettre à l'équipe d'accrocher le bon wagon avant l'emménagement dans le nouveau stade. Une phase que le Sporting se voyait passer avec Rik De Mil à la barre, avant que le co-architecte du projet ne signe à La Gantoise.

Mario Kohnen restera-t-il à la barre ? Le board carolo réfléchit, le club veut vivre des prochains mois plus sereins : "La stabilité est un mot d'ordre à Charleroi même si j'ai eu trois entraîneurs sur une saison après en avoir eu cinq en treize ans", confirme Mehdi Bayat, interrogé par La Dernière Heure.

Mario Kohnen a une carte à jouer

La priorité est d'apporter de clarté pour la reprise. Mais d'ici là, les Zèbres ne tomberont pas dans la précipitation : "On va prendre le temps de faire les choses calmement pour prendre une décision collective. Mario est évidemment le numéro un dans la liste aujourd'hui, c'est indéniable".

Avec son bilan de 17 points sur 27, Mario Kohnen a convaincu lors de son intérim, redressant une équipe qui restait sur dix matchs de rang sans victoire et avait perdu toute confiance. L'effet de la nomination d'Hans Cornelis, bien au-delà des espérances, rappelle toutefois qu'il est dangereux de juger un entraîneur sur sa seule capacité à faire naître une réaction au sein du groupe. Mais Kohnen semble néanmoins avoir apporté une touche de pragmatisme supplémentaire qui pourrait apporter un peu plus d'équilibre.



Charleroi devra faire le bon choix : "Sur la première semaine où j'ai nommé Mario, j'ai peut-être reçu 100 CV d'entraîneurs, j'en reçois encore en permanence", rigole Bayat. "On a une vision très claire, raison pour laquelle Nicolas Frutos nous a rejoints. On veut surtout mettre un plan en place et l'entraîneur qui arrivera devra aussi correspondre au profil qui pourra très clairement prendre sa part de responsabilité dans l'implémentation de ce plan".