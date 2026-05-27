"Cette année n'a pas été facile" : Jérémy Taravel fait le bilan de sa saison inattendue à Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
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"Cette année n'a pas été facile" : Jérémy Taravel fait le bilan de sa saison inattendue à Anderlecht
Photo: © photonews
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Jérémy Taravel a vécu une saison pleine de surprises à Anderlecht. Il en a fait le bilan sur ses réseaux sociaux.

En une année à Anderlecht, Jérémy Taravel a peut-être appris ce qu'un coach apprendrait normalement en cinq ans. En l'espace de dix mois, le Français a vécu un condensé de tout ce que pouvait vivre un entraîneur professionnel, pour le meilleur et pour le pire.

De cette arrivée comme adjoint, dans l'ombre de Besnik Hasi, Edward Still et Lucas Biglia à cette arrivée surprise au poste de T1 pour la première fois de sa carrière. De l'euphorie de la démonstration tout aussi surprenante à l'Antwerp pour son premier match jusqu'aux critiques sur son management suite aux quelques claques de la fin de saison.

Jérémy Taravel prend du recul

"Cette année n’a pas été facile. Elle a été marquée par des défis, des doutes et des moments difficiles, mais aussi par de précieuses leçons. Dans un club comme le RSC Anderlecht, les attentes sont immenses, et à juste titre. Car ce club possède une histoire, une identité et un niveau d’excellence qui exigent de chacun qu’il donne le meilleur de lui-même, jour après jour", écrit-il en guise de premier bilan sur son compte Instagram.

"Les saisons difficiles ne doivent jamais nous faire perdre de vue ce qui compte le plus : continuer à aller de l’avant, rester unis et travailler avec humilité, caractère et ambition. Rien ne se construit du jour au lendemain. Mais avec du travail, de la discipline et le bon état d’esprit, ce club retrouvera le statut et la grandeur qu’il mérite", poursuit l'ancien adjoint d'Ivan Leko au Standard.



Taravel conclut par un mot de remerciement pour les supporters : "Même dans les moments difficiles, votre passion, votre présence et votre loyauté n’ont jamais faibli. Un club comme Anderlecht ne peut aller de l’avant qu’avec le soutien de ses supporters. Merci à tous ceux qui ont continué à croire en l’équipe, à la soutenir et à l’encourager tout au long de cette saison. Le travail continue".

Avant même la reprise, le travail à mener est surtout du côté de la direction. Antoine Sibierski confirmera-t-il Taravel comme entraîneur principal ? L'invitera-t-il à rester dans un autre rôle ? L'été apportera encore son lot de questionnements à Neerpede.

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