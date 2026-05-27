L'AC Milan fait le grand ménage et se sépare de quatre hommes forts

L'AC Milan sort d'une saison décevante. Le grand club italien a manqué son ticket pour la Ligue des champions. Plusieurs dirigeants en ont déjà payé le prix.

La dernière journée de Serie A a tourné au cauchemar pour les Rossoneri. L'AC Milan s’est incliné 1-2 à San Siro face à Cagliari et a vu Côme lui passer devant au classement. Conséquence : les Milanais ne disputeront pas la Ligue des champions, mais l'Europa League, après avoir terminé cinquièmes au classement final.

L’échec dans la course à la qualification pour la Ligue des champions a provoqué une véritable onde de choc à Milan. RedBird Capital Partners, propriétaire américain du club, a décidé de prendre des mesures fortes. Giorgio Furlani (PDG), Igli Tare (directeur sportif), Geoffrey Moncada (directeur technique) ainsi que Massimiliano Allegri (entraîneur principal) ont tous été poussés vers la sortie.

Et Zlatan Ibrahimovic ?

Concernant Zlatan Ibrahimović, le silence règne pour le moment. Le Suédois occupe actuellement un rôle de conseiller au sein du club. Il pourrait rester en place, mais son influence en interne devrait être fortement réduite.