Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

Anderlecht est en pleine prospection pour se trouver un nouvel entraîneur. Antoine Sibierski ciblerait notamment un coach ayant quitté le championnat belge il y a un an et demi.

Jérémy Taravel a beau avoir marqué des points auprès du club et de son groupe par sa loyauté, Anderlecht n'en est pas moins à la recherche d'un nouveau T1. Ces derniers jours, Antoine Sibierski et le cabinet de recrutement avec qui il collabore ont ainsi intensifié les recherches.

Selon Sacha Tavolieri, l'un des noms qui figurerait sur la liste des profils ciblés ne serait autre qu'Oscar Garcia. Un nom bien connu des suiveurs de Pro League, puisque l'Espagnol de 53 ans a coaché Louvain de novembre 2023 à novembre 2024.

Des critiques assez appuyées contre ses propres joueurs

Précédemment, il était vu en Belgique comme l'entraîneur dont le C4 avait lancé la carrière de T1 de Will Still du côté de Reims. Mais ses coups de gueule à répétition n'avaient pas vraiment eu l'effet escompté à Den Dreef : sa communication plutôt musclée avait suscité des tensions en interne, OHL s'en était ainsi séparé en cours de saison.

Le natif de Sabadell a ensuite rebondi du côté du Deportivo Guadalajara, dans le championnat mexicain. Mais il n'avait tenu que 12 matchs. Cela ne l'a pas empêché de rebondir pour autant : son amitié avec Jordi Cruijff (directeur technique de l'Ajax) lui a valu de prendre en charge les U21 amstellodamois.







Mieux : au départ de Fred Grim lors du mois de mars, Garcia est même monté en grade pour s'occuper de l'équipe première, avec qui il a fini la saison sur une qualification in extremis pour l'Europe grâce à une victoire aux tirs au but en barrage contre le FC Utrecht.

Quel sera son sort à l'issue de cette saison très agitée de l'Ajax ? Anderlecht serait en tout cas aux aguets. Et quid de Jérémy Taravel en cas d'arrivée d'un nouveau T1 (qu'il s'agisse d'Oscar Garcia ou d'un autre profil) ? Le Français aurait accepté de poursuivre l'aventure, même dans un autre rôle.