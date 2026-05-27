La reprise, les amicaux et un changement majeur : la pré-saison 2026-2027 du Standard prend forme

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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La reprise, les amicaux et un changement majeur : la pré-saison 2026-2027 du Standard prend forme
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La pré-saison 2026-2027 du Standard prend forme. Deux, et presque trois, matchs amicaux sont déjà connus, tandis que le principal changement concerne le stage à l'étranger, qui n'aura pas lieu cet été. Les Rouches resteront à l'académie pour se préparer à la saison prochaine.

Tout le monde ou presque, à Sclessin, regardait déjà la date du barrage européen contre le cinquième des Champions Play-Offs, voire celles du deuxième tour préliminaire de la Conference League avant même la réception du Sporting Charleroi, samedi dernier.

Une réception qui a tourné au fiasco, tant sportivement qu'extrasportivement, pour les raisons que l'on connaît déjà. Le Standard n'aura donc, une nouvelle fois, pas d'Europe la saison prochaine, ce qui va lui permettre de commencer la préparation au prochain exercice un poil plus tard.

Aubel, puis Verlaine pour débuter la préparation

Après les traditionnels tests physiques de présaison, les Rouches se retrouveront sur le terrain d'entraînement dès le jeudi 25 juin, dans moins d'un mois donc, pour débuter leur mise en forme.

Les joueurs de Vincent Euvrard, dont la prolongation de contrat sera officialisée très prochainement, joueront un premier match amical six jours plus tard, le 1er juillet à 18h30, à Aubel (D3 FFA). Aubel, là où le club de la Cité ardente avait déjà joué son premier match amical ces deux dernières saisons (victoire 0-5 il y a deux ans, 0-3 l'année dernière).

Trois jours plus tard, le samedi 4 juillet à 16h00, le Standard disputera une deuxième rencontre amicale sur la pelouse de Verlaine, également pensionnaire de la D3 FFA. Comme souvent, les Rouches ne s'écarteront donc pas de la région liégeoise pour le début de leur préparation.

Pas de stage estival à l'étranger

Le principal changement par rapport aux récentes saisons concerne le traditionnel stage estival à l'étranger. Il n'y en aura pas, cette année.

Pour des raisons financières, premièrement, mais aussi parce que la météo en Belgique est souvent bonne à ce moment-là, et que partir ailleurs (comme au Touquet l'été dernier) pour retrouver des conditions météorologiques similaires, mais de moins bonnes installations que celles du SL16 Football Campus n'a pas vraiment d'utilité. Aller chercher quelques rayons de soleil et des pelouses non gelées en hiver, par contre, reste intéressant et étudié.

Un match de gala à Sclessin contre la Juventus

C'est donc bien au sein même de l'académie que les joueurs du Standard passeront le plus clair de leur temps durant la préparation à la saison 2026-2027. Une période durant laquelle ils se prépareront aussi pour leur match de gala, qui devrait avoir lieu à la fin du mois de juillet contre la Juventus. Une confirmation doit encore intervenir à ce sujet.

Les deux équipes se sont croisées pour la dernière fois fin 2022, également en match amical. Sous la houlette de Ronny Deila, le Standard avait réalisé une solide prestation à l'Allianz Stadium de Turin pour obtenir un joli partage (1-1). Dans l'intervalle, d'autres matchs amicaux seront ajoutés dans les prochaines semaines, avant la reprise du championnat prévue le week-end des 7, 8 et 9 août.

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