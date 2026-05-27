Il sera déjà du voyage au Mondial : Simon Mignolet lève le voile sur son rôle au sein de la fédération

Scott Crabbé, journaliste football
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Il sera déjà du voyage au Mondial : Simon Mignolet lève le voile sur son rôle au sein de la fédération
Photo: © photonews
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A peine sa carrière de joueur terminée, Simon Mignolet prépare déjà très activement la suite. Il en dit plus sur ses fonctions à venir au sein de la fédération.

Petit à petit, la génération dorée raccroche les crampons et choisit sa reconversion. Des choix très intéressants : après avoir tant apporté sur le terrain, certains continuent à vouloir apporter leur pierre à l'édifice du football belge.

Là où les uns se reconvertissent comme entraîneur, d'autres optent pour des rôles moins en vue. A l'image de Jan Vertonghen, Simon Mignolet sera désormais au service de la fédération. Mais quel sera son rôle exact ? Le Limbourgeois s'est confié au Laatste Nieuws.

Un partenariat win - win

"Je ne veux pas m’avancer, mais mon intention est d’apporter mon soutien à Vincent Mannaert sur le plan sportif", commence-t-il. En creusant un peu, on découvre un terrain de jeu assez large : "Je serai impliqué dans tous les aspects techniques et tactiques concernant les Diables Rouges, les Diablotins et les Red Flames".

"Je contribuerai également à l'élaboration d'une vision et d'une stratégie pour le football belge, en vue d'une professionnalisation accrue. Je renforcerai aussi mes liens avec les autres piliers du football : finance, juridique, gestion… J'ai encore beaucoup à apprendre dans ces domaines", poursuit-il.

Un relai supplémentaire pour le groupe ?

Contrairement à Jan Vertonghen, Simon Mignolet se rendra à la Coupe du Monde. Sur place, il pourrait assister à quelques entraînements dispensés par le staff de Rudi Garcia : "Je pars cinq jours à Los Angeles avec ma femme, où nous assisterons au match contre l'Iran".

L'ancien portier des Diables Rouges est bien placé pour s'imaginer tout ce qui peut passer par la tête d'un joueur au sein d'un groupe : "Dans ma carrière, j'ai connu les bons côtés, mais aussi les mauvais. Je peux comprendre de nombreuses situations et en percevoir les enjeux. C'est en quelque sorte la base de ce que Vincent Mannaert attend de moi".

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