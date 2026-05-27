OFFICIEL : Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur de Louvain

Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur d'OHL. Le club louvaniste a annoncé le licenciement de son entraîneur dans un communiqué publié ce mercredi.

Louvain a terminé bon dernier des Europe Playoffs avec 23 unités, soit huit de moins que l'Antwerp, avant-dernier. Le bilan du club dans les Europe Playoffs est très décevant. Les Louvanistes terminent avec seulement 6 points sur 30 possibles et une seule victoire en dix rencontres.

Leur seule victoire est face à l’Antwerp, où les hommes de Felice Mazzù se sont imposés sur le score de 3-0. À l’extérieur, ils n’ont remporté aucun match.

Jérôme Patris et Rudi Cossey quittent également le club

En plus de Felice Mazzù, OHL a également annoncé mettre fin à sa collaboration avec les entraîneurs adjoints Jérôme Patris et Rudi Cossey. "Nous souhaitons remercier Felice, Jérôme et Rudi pour le travail accompli et leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière !", a écrit Oud-Heverlee Louvain dans un communiqué.

Felice Mazzù avait remplacé David Hubert, parti du côté de l’Union Saint-Gilloise pour remplacer Sébastien Pocognoli fin octobre dernier. L'entraîneur avait alors signé un contrat jusqu'en juin 2027, mais il n'ira donc pas au bout de celui-ci.

La saison prochaine, Louvain espère faire mieux et repartir sur de nouvelles bases après une fin d’exercice compliquée. Pour ce faire, le club devra trouver un nouvel entraîneur capable de relancer la dynamique et de redonner de la confiance à un groupe. Le nom du successeur de Felice Mazzù devrait être révélé dans les prochaines semaines.





De son côté, Felice Mazzù referme un nouveau chapitre en Belgique. Le technicien carolo de 60 ans possède une grande expérience dans le championnat belge. Il a notamment déjà entraîné le Sporting de Charleroi, l'Union Saint-Gilloise, le KRC Genk, Anderlecht ou encore Saint-Trond. Reste désormais à voir de quoi sera fait son avenir. Se lancera-t-il dans une nouvelle aventure en Belgique ? Seul l'avenir nous le dira.