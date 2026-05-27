"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku
Photo: © photonews
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Thomas Meunier s'est exprimé au micro de VTM ce mercredi. Le Diable Rouge est revenu sur la sélection de Matias Fernandez-Pardo dans la liste de la Belgique pour le Mondial et sur la situation de Romelu Lukaku.

En plus de Nathan Ngoy, Thomas Meunier a maintenant un autre joueur du LOSC à ses côtés en équipe nationale, Matias Fernandez-Pardo. L'attaquant de Lille fait partie des 26 Diables Rouges qui défendront les couleurs de la Belgique en Amérique du Nord.

Le néo-Diable Rouge, qui pouvait également opter pour l'Espagne ou même l'Italie, a finalement choisi la Belgique. "Il a posé beaucoup de questions, nous avons beaucoup parlé de la Belgique", a débuté Thomas Meunier. "Surtout pour rire, car je ne voulais pas être responsable de sa décision. Mais c’est un bon choix. Je suis sûr qu’il peut faire beaucoup de bonnes choses pour la Belgique."

Thomas Meunier a décrit son coéquipier en club, qu'il connaît bien : "Il a un profil différent de Romelu ou de Charles. Charles vient chercher le ballon et est plutôt un faux neuf, Romelu est davantage devenu un Inzaghi avec le temps. Matias est fort en contre. Il est anormalement rapide, possède deux bons pieds et finit bien les actions."

"Nous avons trois attaquants qui peuvent vraiment apporter quelque chose de différent. J’espère qu’il aura un peu de temps de jeu, mais il va nous aider face aux équipes dominantes. Il a beaucoup de qualités."

Thomas Meunier optimiste sur Romelu Lukaku

Le natif de Bastogne s'est ensuite exprimé à propos de Romelu Lukaku : "Il est en forme, hein. Il m’a dit qu’il s’était entraîné avec l’équipe B d’Anderlecht et que tout allait bien."

"Je suis aussi vraiment content que Romelu soit là, ça n’a pas été facile pour lui cette saison avec les blessures. Le fait qu’il soit malgré tout présent pour le groupe est positif. Nous avons besoin de tout le monde, et surtout d’expérience. Aujourd’hui, nous allons nous entraîner et j’espère qu’il montrera qu’il est prêt", a-t-il conclu.

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