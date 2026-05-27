La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

Crystal Palace et le Rayo Vallecano disputeront ce mercredi soir leur toute première finale européenne. Une rencontre qui vaut clairement le détour. Les deux entraîneurs se sont exprimés avant cette rencontre.

Ce mercredi soir, la finale de la Conference League opposera Crystal Palace et le Rayo Vallecano. Sur le papier, les deux équipes ne semblaient pas forcément destinées à disputer une finale européenne, mais elles ont pourtant réussi à le faire.

Crystal Palace n’a terminé qu’à la 15e place de Premier League cette saison et a surtout connu un énorme échec en janvier. Au troisième tour de la FA Cup, le club londonien a été éliminé par Macclesfield FC, une équipe de sixième division anglaise. Un an seulement après avoir remporté lui-même le trophée.

C’est le moment de montrer qui vous êtes

La Conference League a visiblement mieux réussi aux Eagles. Oliver Glasner, l’entraîneur de Crystal Palace, s’est projeté vers cette finale auprès de l’UEFA.

"Je pense que nous tous, quand nous étions petits et que nous tapions dans un ballon, que nous jouions contre un mur et que nous regardions une finale européenne à la télévision, nous avions les yeux grands ouverts en pensant : waouh, j’aimerais faire partie d’un tel match. Aujourd’hui, nous pouvons tous faire partie de cette rencontre, en tant qu’acteurs principaux. C’est donc le moment de montrer qui vous êtes, de montrer vos qualités et de prouver pourquoi vous jouez."

"La campagne européenne était la récompense de notre victoire en FA Cup, et maintenant, disputer cette finale est la récompense d’une superbe campagne en Conference League. Nous avons hâte d’y être. Les joueurs sont dans une forme fantastique et l’ambiance dans le groupe est excellente", a ajouté Oliver Glasner.





Après avoir remporté la FA Cup avec Crystal Palace lors de la saison 2024-2025, l’entraîneur autrichien peut désormais offrir un deuxième grand trophée à son équipe.

La clé est d’ignorer l’ampleur de l’événement

Le Rayo Vallecano a terminé huitième de Liga cette saison, ce qui reste une belle performance. Pour les deux clubs, il s’agit de leur première finale européenne et seulement de leur deuxième campagne européenne. L’entraîneur du Rayo, Iñigo Pérez, a expliqué la veille de la finale comment il abordait cette rencontre.

"Nous sommes heureux d’avoir pu faire ce voyage avec nos familles et nos amis, qui ont pris le même avion que nous. Maintenant que nous sommes ici, sur cette scène, avec tous les projecteurs braqués sur nous et dans ce magnifique stade, on commence à ressentir quelque chose de différent à l’intérieur. Un sentiment qui devra se traduire demain dans notre football et dans notre confiance."

"Selon moi, la clé est d’ignorer l’ampleur de l’événement et de ne pas trop la laisser entrer en nous", a confié Iñigo Pérez. "Il faut essayer de jouer ce match, aussi lourd soit-il mentalement, comme n’importe quel autre match de votre carrière."

Une immense occasion d’écrire l’histoire

Les deux clubs ont donc une immense occasion d’écrire l’histoire. Crystal Palace peut prouver une nouvelle fois qu’il est capable de se dépasser, tandis que le Rayo Vallecano peut réellement se faire un nom sur la scène européenne. Mercredi soir, quoi qu’il arrive, cette finale sera celle que personne n’avait vue venir.



Cette finale vaut donc le détour : deux outsiders, une première finale européenne pour les deux équipes et une occasion unique d’écrire l’histoire.