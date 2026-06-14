Le staff des Diables Rouges a pris une décision concernant Zeno Debast

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Le staff des Diables Rouges a pris une décision concernant Zeno Debast
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Zeno Debast a accompagné les Diables Rouges à Seattle, mais n'a pas encore pris part à un entraînement collectif. Le défenseur du Sporting Portugal est toujours en revalidation.

La décision de Rudi Garcia d'emmener Zeno Debast parmi les 26 Diables participant à la Coupe du Monde 2026 a été largement commentée. Le défenseur du Sporting Portugal s'est occasionné une blessure à l'attache fémorale dans la dernière ligne droite de la saison, et avait initialemeent été annoncé comme out jusqu'au mois de juillet.

Rudi Garcia a cependant pris le parti d'emmener Debast, titulaire indiscutable dans son axe défensif, avec pour objectif de le retaper à temps pour la phase à élimination directe. Le fait que cette Coupe du Monde soit la première qui comporte des 16e de finale a notamment joué dans cette décision. 

Zeno Debast reste avec les Diables Rouges

Depuis l'arrivée des Diables à Renton, au centre de performance des Seattle Sounders, Zeno Debast travaille sa forme en individuel. Il a notamment été aperçu faisant du vélo elliptique en extérieur pendant que ses coéquipiers s'entraînaient.

Mais une décision devait être prise le concernant, en fonction de l'évolution de sa revalidation. Et ce week-end, l'Union Belge a communiqué sur le sujet : Zeno Debast va bel et bien rester à Seattle, et donc faire partie de l'aventure jusqu'au bout.

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"Zeno Debast continue de faire partie du noyau de l'équipe nationale. La décision a été prise en accord avec le département technique et médical", annonce la fédération. Sauf surprise, cependant, Debast devrait donc manquer l'intégralité de la phase de poules.

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