Le joueur le plus demandé ? 15 millions bientôt sur la table de l'Union

Naples est toujours plus que jamais disposé à accueillir Anan Khalaili. La direction est d'ailleurs à nouveau passée à l'attaque ces dernières heures.

Cela fait déjà plusieurs semaines que Naples drague ouvertement Anan Khalaili. Il faut dire que l'Israélien est l'un des hommes en vue de la dernière campagne de l'Union. Pas titulaire avant l'hiver lors de sa première saison au Parc Duden, celui qui était arrivé en tant que véritable ailier n'a cessé de se bonifier comme piston sous les ordres de Sébastien Pocognoli.

Khalaili a encore passé un cap cette saison, prenant même soin de déposer sa carte de visite sur la scène européenne ; on pense notamment à son doublé contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Avec ses automatismes défensifs et les qualités de ses projections sur le côté droit, l'ancien du Maccabi Haifa a un profil qui plait.

Anan Khalaili pour profiter des caviars de Kevin De Bruyne à Naples ?

Après un premier flirt au début du mois, le Napoli est revenu à la charge. Et le dossier avance vite : le journaliste italien Nicolo Schira rapporte que le club est parvenu à un accord de principe avec le joueur pour un contrat jusqu'en 2031 assorti d'un salaire estimé à 1,5 million d'euros par an.

Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec l'Union Saint-Gilloise, qui est en position de force avec sa bonne santé financière et le contrat du joueur courant jusqu'en juin 2028. Une première offre formelle du Napoli, à hauteur de 15 millions d'euros, devrait arriver sur la table des dirigeants unionistes.



Un montant qui ne devrait pas être en mesure de satisfaire les demandes de l'Union : rien que sur Transfermarkt, Anan Khalaili est actuellement valorisé à 23 millions. De quoi permettre au cliub de battre le record du transfert sortant le plus cher de son histoire ? Le recordman est Franjo Ivanovic, grâce aux 22,80 millions déboursés par Benfica l'été dernier.