Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

Les Diables Rouges peinent toujours à la finition. Le 0-0 contre l’Iran a encore mis le phénomène en lumière, venant gonfler des chiffres déjà bien peu flatteurs.

Un manque de chance ou de qualité ? Les deux se rejoignent sans doute dans le manque d'efficacité, un mot très souvent entendu dans la bouche des joueurs et de Rudi Garcia ces derniers jours, comme pour masquer d'autres problèmes. Mais en attendant, les chiffres leur donnent raison.

Face à l’Iran, les Diables Rouges ont tenté pas moins de 23 tirs sans marquer une seule fois. C’est la première fois depuis 1994 que la Belgique tente autant de frappes dans un match de Coupe du Monde sans inscrire le moindre but.

23 - Belgium had 23 shots vs IR Iran, their most without scoring in a FIFA World Cup game since 1994 vs Saudi Arabia (28). Indeed, their players have fired in 69 shots at the finals since a Belgium player last got on the scoresheet (Michy Batshuayi v Canada in 2022).



Wasteful. pic.twitter.com/rgBISyE3H6 — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

À l’époque, les Belges avaient tiré 28 fois contre l’Arabie saoudite, sans but là non plus. Plus de trente ans plus tard, l’histoire s’est donc répétée, à nouveau sur le sol américain.

La disette se prolonge

Les statistiques deviennent encore plus douloureuses si l’on inclut le dernier Mondial, où les Diables étaient restés muets lors des deux derniers matchs (contre le Maroc et la Croatie). Comme le comptabilise Opta, les Diables Rouges ont désormais tenté 69 tirs en Coupe du monde depuis la dernière fois qu’un joueur belge ait inscrit son nom au marquoir.



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Ce dernier but marqué par un joueur belge en Coupe du monde remonte au match de poule contre le Canada en 2022. Ce soir-là, Michy Batshuayi avait inscrit le seul et unique but belge en contre. Avec deux matchs sur trois sans but en 2022, trois sur quatre à l'Euro 2024 et ce maigre auto-but égyptien en deux matchs lors de cette Coupe du Monde, la Belgique est face à un vrai problème en phase finale.