La belle histoire du jour : le héros du Cap-Vert reçoit la plus belle des surprises

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La belle histoire du jour : le héros du Cap-Vert reçoit la plus belle des surprises
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Révélation de cette Coupe du monde 2026 après son immense prestation contre l'Espagne, Vozinha a retrouvé sa mère aux États-Unis. Une séquence pleine d'émotion pour le gardien cap-verdien. Son pays affrontere l'Uruguay cette nuit à minuit.

Il y a quelques semaines, peu de supporters en dehors du Cap-Vert connaissaient Vozinha. Aujourd'hui, le gardien de 40 ans est devenu l'une des sensations de cette Coupe du monde. Son match exceptionnel contre l'Espagne a changé sa vie. Sur les réseaux sociaux, sa popularité a explosé avec près de 15 millions d'abonnés sur Instagram.

Pendant le début du tournoi, sa maman n'avait pas pu rejoindre les États-Unis à cause de problèmes administratifs. Une situation forcément difficile à vivre pour le portier cap-verdien, qui espérait pouvoir partager cette aventure avec ses proches.

Finalement, les démarches ont pu être réglées et une belle surprise l'attendait au centre d'entraînement. Sans être prévenu, Vozinha a aperçu sa mère dans les tribunes. Il a interrompu sa séance pour aller la rejoindre. Les deux se sont longuement serrés dans les bras, sous les yeux de ses coéquipiers.

L'exploit du Cap-Vert pour sa première participation à la Coupe du monde

Le Cap-Vert a créé la surprise en tenant l'Espagne en échec lors de son entrée dans la compétition et peut rêver d'une qualification. À 40 ans, Vozinha dispute le plus grand tournoi de sa carrière, avec un statut qu'il n'avait jamais connu.

Cette nuit, le Cap-Vert défiera l'Uruguay avec l'envie de poursuivre son incroyable parcours. Tous les regards seront une nouvelle fois tournés vers son gardien, devenu en quelques jours l'un des symboles de ce Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Attention à l'Arabie Saoudite ?

À 18 heures, l'Espagne affrontera l'Arabie saoudite. Lors de la première journée, les Saoudiens avaient surpris tout le monde en ouvrant le score contre l'Uruguay avant de concéder le partage 1-1. Une nouvelle performance de leur part pourrait rebattre les cartes dans une poule encore très ouverte.

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