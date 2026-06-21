Le Standard en passe de signer l'une des révélations de la saison en D1 ACFF ?

Après Bruny Nsimba, Laurens Goemaere et Dimitri Lavalée, le Standard pourrait s'offrir les services d'Antoine Mazure, l'une des révélations de la saison en D1 ACFF avec Habay-la-Neuve. L'attaquant français pourrait devenir le joueur d'expérience du SL16 FC.

Le mercato estival du Standard s'accélère. Après l'officialisation de Bruny Nsimba dès le mois de mars, les Rouches ont confirmé l'arrivée de Laurens Goemaere, capitaine du Club NXT, cette semaine, tandis que Dimitri Lavalée signera, selon toute vraisemblance, son contrat dans très peu de temps.

Le Matricule 16, comme d'autres, doit aussi renforcer sa deuxième équipe, en D1 FFA, qui se bat depuis deux saisons contre la relégation et qui aimerait occuper une position quelque peu plus sereine au classement.

Une deuxième équipe pour laquelle, selon les informations de nos confrères de L'Avenir Luxembourg, que nous sommes en mesure de confirmer, les Rouches pourraient frapper un très gros coup.

Antoine Mazure pour renforcer le SL16 FC ?

Il nous revient que le Standard est en effet en discussion avec Antoine Mazure, attaquant français de 27 ans qui a été l'une des révélations de la saison en D1 ACFF (appelée D1 FFA à compter de la saison 2026-2027) sous les couleurs d'Habay-la-Neuve.



Auteur de quinze buts et de quatorze passes décisives en championnat la saison dernière, l'ancien joueur de Clermont ou encore de Niederkorn, au Luxembourg, pourrait devenir le joueur d'expérience du SL16 FC, tout en ne perdant pas l'espoir de se joindre au noyau A si ses performances et les besoins de l'équipe première le permettent.