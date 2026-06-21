Officiel : Ethan Hazard quitte Tubize-Braine pour se relancer sous les ordres d'un ancien de Pro League

Thorgan Hazard va quitter Tubize-Braine. Le Brainois va aller chercher du temps de jeu du côté de Ganshoren.

Au Stade Leburton, un Hazard peut définitivement en cacher plusieurs autres. Comme Eden, Thorgan et Kylian avant lui, Ethan Hazard aura marqué les formateurs de Tubize-Braine. Jusqu'ici, il était toutefois le seul de la fratrie à être resté fidèle à la RUTB durant sa carrière.

Mais il va bientôt falloir parler au passé : comme ses frères, Ethan Hazard va lui aussi prendre son envol. Pas en rejoignant Lille ou Lens comme ses glorieux aînés, mais avec l'intention de retrouver plus de rythme, de recevoir plus de temps de jeu.

Ethan Hazard se relance en D2 Amateurs

Le milieu offensif de 22 ans a décidé de rejoindre Ganshoren, battu par Flenu lors du tour final d'accession à la D1 FFA. Celui qu'on a vu il y a peu dans Secret Story redescend donc d'un étage pour aider Ganshoren à concrétiser ses ambitions de montées.

Il quitte donc Tubize-Braine après y avoir tout connu, en D2 et D1 Amateurs, y compris cet amical de prestige disputé avec un certain Eden Hazard dans l'équipe contre Anderlecht il y a maintenant deux ans (Eden avait d'ailleurs marqué en fin de match). Il ne compte toutefois que dix apparitions avec la RUTB. Cette saison, il n'entrait d'ailleurs pas dans les plans de Dražen Brnčić et évoluait avec la réserve.



Il n'évoluera donc pas sous les ordres de Xavier Robert la saison prochaine mais pourra compter sur le soutien d'un autre ancien de Tubize pour lancer sa carrière. Ganshoren est en effet coaché par Alan Haydock, qu'on a connu au RWDM, à La Louvière, au Brussels et donc à l'AFC Tubize durant sa carrière de joueur, pour pas moins de 258 rencontres de D1A disputées (et 103 en Challenger Pro League). L'ancien diablotin était notamment convoité par l'Eendracht Alost mais restera bien à Ganshoren la saison prochaine.