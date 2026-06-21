Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Lazare Amani - Dirkner

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Lazare Amani - Dirkner

Déjà plusieurs offres formulées : La Louvière insiste pour un ancien espoir allemand

La RAAL cherche à se reconstruire au coeur d'un été bien agité. Les Loups prospectent notamment sur le marché allemand. (Lire la suite)

Deux anciens hommes forts de l'Union à la relance au Cercle : "J'espère retrouver la même connexion avec lui"

Milieu de terrain ayant disputé plus de 220 matchs de Jupiler Pro League, Lazare Amani est de retour dans notre championnat après son aventure en Grèce, du côté de Kifisia. (Lire la suite)