Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

Florent Malice
Florent Malice depuis le SoFi Stadium
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Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !
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Le onze des Diables Rouges pour le match face à l'Iran est connu. Romelu Lukaku, pourtant encore annoncé réserviste par Rudi Garcia, débute bien la rencontre !

C'est à ce genre de décision qu'on se rend compte de l'importance de Romelu Lukaku pour les Diables Rouges, mais aussi de l'urgence du moment. Alors que ce samedi, en conférence de presse, Rudi Garcia temporisait encore concernant son attaquant vedette, voilà que Lukaku est bel et bien dans le onze de base pour le match face à l'Iran.

C'est donc une équipe relativement remaniée par rapport au match face à l'Egypte qui se présentera sur la pelouse du SoFi Stadium de Los Angeles. Jeremy Doku est forfait et remplacé par Leandro Trossard qui change donc de flanc ; Alexis Saelemaekers, lui, démarre côté droit.

Dans l'entrejeu, comme on le pressentait, Nicolas Raskin est titularisé à la place d'Amadou Onana. Et en défense, un autre changement : Maxim De Cuyper profite du profil moins offensif de Trossard devant lui pour remplacer Timothy Castagne à gauche.

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