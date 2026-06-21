L'été s'annonce long : Monaco a pris sa décision pour Wout Faes

Scott Crabbé, journaliste football
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L'été s'annonce long : Monaco a pris sa décision pour Wout Faes
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Wout Faes s'est refait une santé grâce à sa deuxième partie de saison du côté de Monaco. Mais il n'y prolongera pas l'aventure.

Pour Wout Faes, la saison avait bien mal commencé. Relégué en Championship, Leicester ne comptait plus sur lui, ce qui lui a valu de ne plus être appelé par Rudi Garcia chez les Diables Rouges (il était encore titulaire en défense centrale lors du dernier rassemblement de la saison dernière contre le Pays de galles).

L'ancien défenseur d'Ostende devait donc se trouver une porte de sortie cet hiver, il l'a trouvée du côté de Monaco, où Sébastien Pocognoli lui a témoigné sa confiance. Faes a ainsi repris goût au jeu, collectant treize titularisations en Ligue 1.

Malgré son retour en forme, Wout Faes peut se chercher un nouveau club

Il n'avait par exemple pas manqué une minute lors de la série de sept victoires de rang de l'ASM en championnat, au point de revenir dans le débat pour un éventuel retour chez les Diables en vue du Mondial. Si le natif de Mol n'a finalement pas été rappelé en sélection, une autre interrogation perdurait quant à son été.

Monaco avait en effet négocié une option d'achat. Mais nos confrères de Nice-Matin écrivent que cette option ne sera pas levée. Il faut dire qu'avec 17 millions à déboursée (la somme à laquelle Leicester l'avait acheté au Stade de Reims en 2022), la balance ne penchait pas franchement vers un séjour porlongé. Wout Faes retournera donc à Leicester mais ne s'y atterdera sans doute pas : il y entre dans sa dernière année de contrat et retrouve des Foxes relégués en troisième division.

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