Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Korac

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Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Korac
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Korac

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Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
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Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
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