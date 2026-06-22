Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Korac

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Korac

Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

L'été dernier, Said Korac était sur les tablettes du Standard. C'est désormais au tour de l'Antwerp de s'y intéresser. (Lire la suite)