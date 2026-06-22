Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

Premier match de la nuit, cet Uruguay - Cap Vert s'est montré indécis jusqu'au bout. Une fameuse performance pour les Cap Verdiens, qui ont réussi à remonter leur but de retard en seconde mi-temps.

Après le 0-0 décroché à la surprise générale contre l'Espagne, le Cap-Vert se frottait cette fois à l'Urugruay, qui voulait se racheter après avoir également partagé contre l'Arabie saoudite. Et pourtant, c'est bien le Cap-Vert qui a pris les commandes de la rencontre en milieu de première mi-temps, grâce à une merveille de coup franc lointain signé Kevin Pina.

Dos au mur, l'Uruguay a poussé et a fini par faire craquer son adversaire deux fois en cinq minutes juste avant la mi-temps. D'abord sur un coup de tête de Maxi Araujo, qui a profité d'un ballon renvoyé sur le poteau par un défenseur cap-verdien. Puis sur une reprise du droit d'Augustin Canobbio, servi de la tête par Araujo : 2-1 à la mi-temps, au grand soulagement de Marcelo Bielsa.

Ce Cap-Vert a des ressources

Le plus dur était-il fait pour la Celeste ? C'est ce que pensait sans doute le Hard Rock Stadium de Miami, qui a vu le match reprendre sur un faux rythme. Mais c'était sans compter une mésentente fatale entre Mathias Olivera et Fernando Muslera dans la défense uruguayenne. Parti de La Gantoise l'été dernier, l'attaquant Hélio Varela s'est érigé en héros nationale en profitant de ce cafouillage pour égaliser (61e, 2-2).

Bien décidés à repasser devant, les Uruguayens ont poussé jusqu'au bout et ne sont pas passés loin du 3-2. Mais ils ont aussi frôlé le pire, quand l'ancien Mouscronnois Nuno Da Costa a cru pouvoir forcé un penalty pour le Cap-Vert dans le temps additionnel.



2-2, score final : nouvelle sensation créée par les Cap-verdiens, toujous invaincus dans cette Coupe du Monde. Après deux matchs, les Requins Bleus comptent autant de points que les Diables Rouges...après avoir croisé le fer avec deux anciens champions du monde.