"Il me le dit souvent" : un Diable Rouge certain de revenir un jour au Standard

Scott Crabbé, journaliste football
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"Il me le dit souvent" : un Diable Rouge certain de revenir un jour au Standard
Photo: © photonews

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Diego Moreira a bien progressé à Strasbourg. Mais il n'en oublie pas le Standard pour autant et semble destiné à revêtir un jour le maillot rouche.

Avec Nathan Ngoy, Arthur Theate, Thomas Meunier, Axel Witsel et Nicolas Raskin, Diego Moreira fait partie de ces Diables présents à la Coupe du Monde qui ont du sang rouche dans les veines. Pour le latéral de Strasbourg, cela ne se limite pas à quelques années en centre de formation : né à Liège comme fils d'Almami Moreira (128 matchs pour le Standard) et petit-fils d'Helmut Graf (221 matchs pour les Rouches), il apparaît comme prédestiné à fouler la pelouse de Sclessin à son tour.

Diego Moreira a ainsi été formé sur les hauteurs du Sart-Tilman jusqu'à ses 16 ans, en 2020. C'est alors qu'il est parti finir son écolage à Benifca, devenant également international espoir portugais. Son père Almami a récemment accordé une interview à La Dernière Heure. Comme il l'explique, de l'eau a coulé sous les ponts en six ans : "Depuis que Diego est parti, les choses ne se sont pas bien passées". 

Le Standard toujours dans un coin de sa tête

Mais le lien entre son fils et le Standard reste très fort : "Un jour, Diego va rejouer au Standard. Il me le dit souvent. Pas maintenant, mais pas quand ce sera trop tard non plus. Le Standard c'est sa maison, ma maison et la maison de son grand-père Helmut", assure Almami Moreira, qui également devenu son agent.

En attendant, il y a une Coupe du Monde à disputer. Faisant honneur à ses racines belges, Diego Moreira a tourné le dos au Portugal de Roberto Martinez pour devenir Diable Rouge. Et il pourrait être l'un de ceux appeler à pallier le très embêtant forfait de Jérémy Doku, dans la foulée de la plus belle saison de sa carrière à Strasbourg. Une écolsion qu'on regarde légitimement avec une certaine fierté dans le chef de certains formateurs liegéois. Avant les retrouvailles dans quelques années ?
 

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