Avec Lamine Yamal, ça change tout : l'Espagne remet les choses au clair contre l'Arabie saoudite

L'Espagne a répondu aux critiques en écartant facilement l'Arabie saoudite (4-0). Tout était déjà dit à la demi-heure.

Les oreilles espagnoles ont sifflé après ce camouflet en guise d'entrée en lice contre le Cap Vert, encore tout heureux de récolter le premier point de son histoire en Coupe du Monde face à un des grands favoris de la compétition.

Mais un nom pouvait tout changer pour la Roja, celui de Lamine Yamal, dont le retour de blessure tant attendu s'est confirmé dans le onze de Luis De La Fuente. Et la différence a été ressentie directement : après avoir déjà semé la panique dans la défense saoudienne, la superstar du FC Barcelone a ouvert le score au seconc poteau en profitant d'un centre létal de Mikel Oyarzabal (11e, 1-0).

La déferlante espagnole

Au fil des minutes, c'est toutefois Oyarzabal qui s'est érgigé en héros de la première mi-temps avec deux nouveaux buts en trois minutes avant la demi-heure, au sein d'une défense saoudienne (24e, 3-0). L'attaquant de la Real Sociedad est même passé du triplé sur une hésitation du gardien adverse, mais son extérieur du pied a été renvoyé par la barre. Dani Olmo et Lamine Yamal ont également continué à se montrer menaçant. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite n'était toujours pas parvenue à cadrer le moindre tir.

3-0 à la pause, mais déjà 4-0 à la reprise, sur un envoi détourné par le gardien saoudien...sur son défenseur, auteur de l'un des buts gags du tournoi. La Roja a donc pu se permettre de gérer sa deuxième mi-temps, avec un rythme plus bas. Ferran Torres avait toutefois le score de forfait au bout du pied, mais il a manqué son face-à-face avec le gardien saoudien.



Sans conséquence pour l'Espagne, à qui il n'aura fallu qu'une demi-heure pour remettre les pendules à l'heure. Le peu d'adversité ? Il est vrai que l'Arabie Saoudite n'a pas poussé les champions d'Européens dans leurs derniers retranchements. Mais l'heure était avant tout à se rassurer ; à l'image de Romelu Lukaku chez les Diables, Lamine Yamal n'a pas besoin d'être à 100% pour faire une énorme différence.