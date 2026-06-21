Vers un retour en Europe ? Un club qualifié pour l''Europa League lorgne sur Hugo Cuypers

Avant l'arrêt de la MLS pour laisser place à la Coupe du Monde, Hugo Cuypers marquait comme il respirait avec Chicago. Et si cela lui valait un retour en Europe ?

Malgré le début de saison fou d'Hugo Cuypers (13 buts en 11 matchs de MLS), Chicago parle beaucoup d'un potentiel transfert de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais est convoité depuis de longs mois déjà et pourrait bien signer cet été.

"Si Lewandowski arrive, je serai titulaire aux côtés de lui. Ou bien je partirai. C’est aussi simple que ça", avait précisé Cuypers au Laatste Nieuws. L'été est donc incertain, d'autant que l'intérêt ne manque pas après les derniers mois remarqués de l'attaquant belge.

Selon Radio Marca, la Real Sociedad aurait jeté son dévolu sur lui en tant qu'option supplémentaire à leur international de capitaine, Mikel Oyarzabal. Après avoir remporté la Copa Del Rey, les basques sont conscients qu'il leur faut renforcer leur noyau en prévision des calendriers alourdis par les rencontres d'Europa League.

Hugo Cuypers vers la Liga ?

Cuypers pourrait donc en profiter pour revenir en Europe, lui qui, malgré son plein de confiance, n'a jamais été appelé avec les Diables Rouges parce qu'il jouait en MLS. Avec lui, rien ne semble impossible : "Vous savez, ma carrière n’a jamais été un long fleuve tranquille : mes choix de clubs ont toujours été un peu imprévisibles", rigolait-il auprès de la RTBF il y a quelques mois.

Mais Cuypers ne vise pas un départ à tout prix : "On est vraiment très heureux, j’aime beaucoup la vie ici : mon fils grandit ici, je me sens très serein. C’est un cliché de le dire, mais devenir Papa vous apprend à situer vos priorités".





Le Liégeois estime avoir progressé en MLS : "Comparé à mon époque en Belgique, je suis aujourd’hui un meilleur joueur, mentalement et tactiquement. J’ai progressé dans la compréhension du jeu, je suis plus intelligent dans la gestion de mes efforts".